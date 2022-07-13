В Минобороны РФ сообщили о встрече с лидером Мьянмы, стремлении развивать ВТС

УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г.

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Мьянма будут углублять военное и военно-техническое сотрудничество, заявили во вторник в Минобороны РФ по итогам встречи руководства министерства с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В сообщении ведомства говорится, что встреча состоялась в Минобороны России 11 июля. При этом отмечается, что Хлайн находится в России с частным визитом.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнёрства", - заявили в Минобороны РФ.

"Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

В Мьянме в 2021 году произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну. Рядом стран введены санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к перевороту.

Хлайн посетил Россию в июне прошлого года. В августе прошлого года в России побывал начальник Генштаба вооружённых сил Мьянмы Маунг Маунг Ай.

23 августа 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия продолжает военно-техническое сотрудничество с Мьянмой. "С Мьянмой работаем. Всё идет у нас по плану", - сказал он.

25 августа прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что Россия поставит Мьянме два комплекса противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С1".

23 июля прошлого года на выставке "МАКС-2021" Шугаев сказал, что Россия выполняет контракты на поставку Мьянме истребителей Су-30СМЭ и учебно-боевых самолетов Як-130.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе 2021 года. В ходе визита министра обороны РФ было подписано соглашение о поставке Мьянме комплексов ПВО "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Официально сообщалось, что у вооружённых сил Мьянмы есть техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.