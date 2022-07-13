Войти
Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ сообщили о встрече с лидером Мьянмы, стремлении развивать ВТС

956
0
0
УБС Як-130
УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г.
Источник изображения: Фото из открытых источников

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Мьянма будут углублять военное и военно-техническое сотрудничество, заявили во вторник в Минобороны РФ по итогам встречи руководства министерства с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В сообщении ведомства говорится, что встреча состоялась в Минобороны России 11 июля. При этом отмечается, что Хлайн находится в России с частным визитом.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнёрства", - заявили в Минобороны РФ.

"Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

В Мьянме в 2021 году произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну. Рядом стран введены санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к перевороту.

Хлайн посетил Россию в июне прошлого года. В августе прошлого года в России побывал начальник Генштаба вооружённых сил Мьянмы Маунг Маунг Ай.

23 августа 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия продолжает военно-техническое сотрудничество с Мьянмой. "С Мьянмой работаем. Всё идет у нас по плану", - сказал он.

25 августа прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что Россия поставит Мьянме два комплекса противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С1".

23 июля прошлого года на выставке "МАКС-2021" Шугаев сказал, что Россия выполняет контракты на поставку Мьянме истребителей Су-30СМЭ и учебно-боевых самолетов Як-130.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе 2021 года. В ходе визита министра обороны РФ было подписано соглашение о поставке Мьянме комплексов ПВО "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Официально сообщалось, что у вооружённых сил Мьянмы есть техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-24
Ми-35
Су-30
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
06.09.2021
Замглавы Госсовета Мьянмы в ходе визита в РФ похвалил российские танки
06.09.2021
РФ продолжает поставки Мьянме самолётов Як-130, вооружения и боеприпасов к ним - глава ФСВТС
06.09.2021
В ФСВТС заявили о реализации контракта на поставку Мьянме самолётов Як-130
06.09.2021
Россия и Мьянма будут укреплять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства - Минобороны РФ
26.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые Як-130 - ФСВТС России
22.07.2021
РФ и Мьянма ведут плотное сотрудничество по поставкам военной техники, в том числе и авиации - глава "Рособоронэкспорта"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день