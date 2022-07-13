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РИА Новости

В Баренцевом море начались учения Северного флота

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Учение Северного флота в акватории Баренцева моря
Учение Северного флота в акватории Баренцева моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Малые противолодочные корабли Северного флота "Юнга" и "Брест" вышли в Баренцево море для отработки плановых мероприятий боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы. <…> Группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", — говорится в релизе.

Учения пройдут в несколько этапов, в них также примут участие противолодочная авиация и силы ПВО.

Кроме того, моряки отработают элементы совместного маневрирования кораблей в составе поисково-ударной группы и проведут тренировки личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.

По окончании маневров корабли "Юнга" и "Брест" вернутся в главную базу Кольской флотилии — город Полярный.

Малые противолодочные корабли проекта "Альбатрос" имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
СФ
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