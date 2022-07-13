«Переполняет чувство гордости»: в бундесвере о результатах обучения артиллеристов ВСУ

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Как отмечают немецкие журналисты, после нескольких недель боёв Луганская область полностью перешла под контроль ВС РФ. В связи с этим они интересуются у командования бундесвера, в состоянии ли западные боевые системы, такие как САУ Panzerhaubitze 2000 из ФРГ, сдержать натиск российских войск.
Как пояснил полковник Дитмар Фельбер, начальник артиллерийской школы бундесвера, несколько переданных ВСУ из ФРГ и Нидерландов самоходных гаубиц «не в состоянии решить исход войны», но присутствие PzH 2000 на отдельных участках фронта повышает боевую эффективность войск за счёт большого радиуса действия, тактических преимуществ и современных боеприпасов.
С его слов, на учебные курсы по обращению с PzH 2000 направлялись артиллеристы ВСУ, уже имеющие фронтовой опыт. Тренировки велись в Идар-Оберштайне семь дней в неделю по 10-12 часов.
- заявил полковник, не уточнив, что под «успехами» понимается нанесение ударов по мирным городам.
Как он указывает, в войнах последнего столетия от 60 до 80 процентов человеческих потерь были связаны с артиллерийскими системами дальнего действия. В этом же ряду находится конфликт на Украине. С его слов, на первом этапе спецоперации ВС РФ «российская артиллерия в основном обеспечивала непосредственную огневую поддержку сухопутных войск»:
Как отметил полковник, ВСУ имеют гораздо меньше артиллерии, «поэтому они используют её очень ограниченно, с разведкой целей и чёткой расстановкой приоритетов»:
При этом Фельбер считает, что главной проблемой для ВСУ является истощение запаса боеприпасов. Решить её, как он полагает, удастся только путём поставки артсистем калибра НАТО.