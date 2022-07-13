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Военное обозрение

«Переполняет чувство гордости»: в бундесвере о результатах обучения артиллеристов ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают немецкие журналисты, после нескольких недель боёв Луганская область полностью перешла под контроль ВС РФ. В связи с этим они интересуются у командования бундесвера, в состоянии ли западные боевые системы, такие как САУ Panzerhaubitze 2000 из ФРГ, сдержать натиск российских войск.

Как пояснил полковник Дитмар Фельбер, начальник артиллерийской школы бундесвера, несколько переданных ВСУ из ФРГ и Нидерландов самоходных гаубиц «не в состоянии решить исход войны», но присутствие PzH 2000 на отдельных участках фронта повышает боевую эффективность войск за счёт большого радиуса действия, тактических преимуществ и современных боеприпасов.

С его слов, на учебные курсы по обращению с PzH 2000 направлялись артиллеристы ВСУ, уже имеющие фронтовой опыт. Тренировки велись в Идар-Оберштайне семь дней в неделю по 10-12 часов.

Они [военные ВСУ] показали отличное время стрельбы и набрали много очков. Последующие успехи артиллеристов в боях переполняют наше чувство гордости

- заявил полковник, не уточнив, что под «успехами» понимается нанесение ударов по мирным городам.

Как он указывает, в войнах последнего столетия от 60 до 80 процентов человеческих потерь были связаны с артиллерийскими системами дальнего действия. В этом же ряду находится конфликт на Украине. С его слов, на первом этапе спецоперации ВС РФ «российская артиллерия в основном обеспечивала непосредственную огневую поддержку сухопутных войск»:

Это изменилось. Российская артиллерия, ежедневно производя до 60 тысяч выстрелов, ведёт боевые действия с целью ликвидации всякого сопротивления.

Как отметил полковник, ВСУ имеют гораздо меньше артиллерии, «поэтому они используют её очень ограниченно, с разведкой целей и чёткой расстановкой приоритетов»:

Они [артиллеристы ВСУ] мобильны, они динамичны, что затрудняет эффективность ответного огня русских.

При этом Фельбер считает, что главной проблемой для ВСУ является истощение запаса боеприпасов. Решить её, как он полагает, удастся только путём поставки артсистем калибра НАТО.

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Страны
Германия
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
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