Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Денис Мантуров станет единственным в нынешнем составе правительства России министром, одновременно занимающим пост вице-премьера.

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей председателя правительства увеличивается до 11 за счет новой позиции: вице-премьер - министра промышленности и торговли.

Сразу после публикации документа пресс-служба правительства сообщила, что премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму для назначения на вновь созданную должность кандидатуру нынешнего главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Сейчас у премьера один первый зам (Андрей Белоусов), один вице-премьер совмещает должность с позицией руководителя аппарата правительства (Дмитрий Григоренко), еще один параллельно занимает пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (Юрий Трутнев). Также вице-премьерами являются Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук.

Мантуров - один из ветеранов нынешнего состава правительства. Исполнять обязанности министра он начал 2 февраля 2012 года, когда кабмин покинул Виктор Христенко. 21 мая 2012 года Мантуров был утверждён в должности министра. После отставки правительства Дмитрия Медведева сохранил свой пост в кабинете Михаила Мишустина.