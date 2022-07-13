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Интерфакс-АВН

Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Денис Мантуров станет единственным в нынешнем составе правительства России министром, одновременно занимающим пост вице-премьера.

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей председателя правительства увеличивается до 11 за счет новой позиции: вице-премьер - министра промышленности и торговли.

Сразу после публикации документа пресс-служба правительства сообщила, что премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму для назначения на вновь созданную должность кандидатуру нынешнего главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Сейчас у премьера один первый зам (Андрей Белоусов), один вице-премьер совмещает должность с позицией руководителя аппарата правительства (Дмитрий Григоренко), еще один параллельно занимает пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (Юрий Трутнев). Также вице-премьерами являются Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук.

Мантуров - один из ветеранов нынешнего состава правительства. Исполнять обязанности министра он начал 2 февраля 2012 года, когда кабмин покинул Виктор Христенко. 21 мая 2012 года Мантуров был утверждён в должности министра. После отставки правительства Дмитрия Медведева сохранил свой пост в кабинете Михаила Мишустина.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Христенко Виктор
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8 комментариев
№1
13.07.2022 01:07
наверное за провал программы импортозамещения  наградили.....
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№2
13.07.2022 01:19
Человек развалил автопром наплодив иностранной отверточной сборки
0
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№3
13.07.2022 02:18
У него теперь Главная задача, увеличить производство УАС для всех калибров, Иран поставит нам тысячу БЛА в обмен на зерно и масло. Не знаю, носились с увеличением дальности 100мм пушек "Бахчи" специально против всех 155мм в целях контрбат борьбы, наверное успеют москвичи. Тогда опередим американцев с их Гриффинами 105мм и алюмброней.
0
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№4
13.07.2022 08:03
Интересно, а  за то что не  сделают к 2030 г  700  самолетов  он ответит или  нет?
0
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№5
13.07.2022 08:21
Тут некоторые наши "государственники" уверенно предсказывали отставку Мантурова (как минимум). Даже для него специальный термин придумали - "козёл импортозамещения", намекая, что на него повесят все косяки. Собственно, на мой скромный взгляд, вся работа Минпромторга это сплошной "косяк" - одна их "отчетность" для предприятий чего стоит.  За эту "отчетность", по идеи, надо бы уволить 90%  сотрудников Минпромторга за профнепригодность, очковтирательство и имитацию деятельности. А оно вона как вышло. Наверное, яркая презентация мотоцикла "Аурус" перевесила "мелкие недочеты" в работе Минпромторга.
-1
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№6
13.07.2022 14:38
Какая же сила двигает этого непутёвого всё время наверх? Причём от провала к провалу. Вознаграждение за тупость.
0
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№7
13.07.2022 16:41
Мантуров социолог, просра... ий все полимеры, мин цифры возглавляет ещё один социолог, профессионально гробящий электронику, космонавтикой журналист руководит. Это не кадровая политика, это цирк какой то. И на коней перед переправой совсем не похожи, а больше похожи на ослов. Система, когда ты больше знаешь и умеешь и поэтому на верху, разрушена до основания.
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№8
13.07.2022 18:26
Цитата, ID: 20333 сообщ. №4
Интересно, а  за то что не  сделают к 2030 г  700  самолетов  он ответит или  нет?
А за что там отвечать, ведь обстоятельства изменились? И вообще, товарищ в своих речах пользуется мудростью Хаджи Насредина: за 10 лет или ишак умрет или падишах. )))
0
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