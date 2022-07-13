Рогозин и лидер Мьянмы обсудили космическое сотрудничество

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел встречу с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, обсуждался статус и перспективы российско-мьянманского сотрудничества в космосе, сообщили в госкорпорации.

"Они обсудили статус и перспективы российско-мьянманского сотрудничества: взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли, создание малых космических аппаратов, а также подготовка кадров для космической отрасли Мьянмы на базе российских вузов", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

В пресс-службе сообщили, что стороны отметили важность усилий, направленных на укрепление политических, экономических и технологических взаимосвязей между странами.