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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным планы нападения Запада на Россию

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А.Лукашенко
А.Лукашенко.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным планы нападения Запада на Россию.

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава в Дворце Независимости в Минске во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

Как сообщила в понедельник пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обороны Союзного государства, ход специальной военной операции на Украине, ситуацию на постсоветском пространстве, ряд экономических вопросов, включая калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу.

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" отмечал, что разговор Лукашенко и Путина продолжался 40 минут.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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