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Военное обозрение

Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении

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Источник изображения: topwar.ru

Перспективная разработка сербского ВПК, модульная РСЗО «Тамнава», может начать массово использоваться в собственной армии в случае заключения экспортного контракта с Грецией. Как сообщает сербская газета «Верчение новости», ссылаясь на портал «Балканской сети безопасности», Афины проявили интерес к закупкам установок для своей армии.

Хотя официального подтверждения пока нет, греки после Кипра могут быть другими иностранными пользователями этого мощного средства поражения дальностью до 70 километров

— сообщает сербская газета.

С помощью дальнобойных многоствольных РСЗО Греция сможет обеспечить защиту своих отдаленных островных территорий. Это повышает шансы заключение контракта на поставку сербских РСЗО, считают в издании. В свою очередь, уже поставленная на Кипр батарея «Тамнава» и производство установок для Афин увеличивают шансы серийного производства РСЗО и для национальной армии Сербии.

Разработка оружия — чрезвычайно дорогостоящая и сложная работа. Чтобы усилия окупились, требуется серийное производство, большое количество штук. Уже давно доказано, что для государства наиболее выгодно заключать контракты на экспорт какого-либо оружия, а затем использовать производственные линии и технологии для оснащения наших Вооруженных сил

— сообщил сербскому изданию представитель военного руководства национальной армии.

Модульная РСЗО «Тамнава», разработанная сербской государственной компанией Yugoimport SDPR, впервые была представлена в декабре 2018 г. на египетской выставке EDEX. В следующем году в Белграде на международной оборонной выставке «Партнер 2019» был показан усовершенствованный прототип РСЗО. В октябре 2019 г. в Белграде состоялся военный парад в честь 75-летия освобождения города от гитлеровских захватчиков, в котором также приняла участие новая многоцелевая РСЗО «Тамнава».

Установка «Тамнава» способна поражать цели двумя типами реактивных снарядов на расстояние до 40 и 70 километров. Двухмодульная система позволяет использовать ракеты калибром 122 мм и 267 мм. Боевая машина может использовать все существующие 122-мм реактивные снаряды по типу боеприпасов советского «Града». Именно унифицированная возможность использования снарядов разного калибра, особенно состоящих в арсенале многих стран 122-мм боеприпасов, делает установку перспективной для поставки на экспорт.

В свою очередь, продажа за рубеж многоцелевых РСЗО позволит наладить их серийный выпуск в том числе для нужд собственной армии. Принятие на вооружение «Тамнавы» значительно усилит боевую мощь и обороноспособность национальных вооруженных сил, — считают в сербском издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
Сербия
Компании
Yugoimport
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1 комментарий
№1
13.07.2022 08:07
похоже  начнется  бум производства  гаубиц и РСЗО в  стиле  амерской HIMARS. А беспилотникам  обеспечено  светлое  будущее)
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