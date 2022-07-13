У зонда Voyager-1 отказала электроника

У космического зонда НАСА Voyager-1 отказала электроника, у специалистов не получается устранить неисправности. Об этом сообщает Business Insider.

В этом году аппарату, запущенному для для исследования Юпитера и Сатурна, исполнится 45 лет. Изначально инженеры закладывали на работу Voyager-1 пятилетний срок работы, однако в результате качественной сборки зонд до сих пор функционирует. Тем не менее ученые отмечают странные телеметрические данные, поступающие с искажениями. По их мнению, все дело в неисправности электроники. Для выявления неполадок сотрудники НАСА даже изучили бумажные архивы космической миссии Voyager. Устранение этих ошибок сложно реализовать из-за перегрузки аппарата.

В июне 2024 года в НАСА сообщали о планах отключить некоторые системы зондов Voyager-1 и Voyager-2, чтобы сохранить их работоспособность до 2030 года.