Войти
РИА Новости

В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев

726
0
0
Тренировка роты морской пехоты на БТР-82А
Тренировка роты морской пехоты на БТР-82А.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Около 500 морских пехотинцев задействованы в учениях со стрельбами в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"В плановых занятиях по боевой подготовке принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано до 30 единиц военной техники", - рассказали в Балтфлоте.

По информации пресс-службы, в рамках плановых занятий на специализированном полигоне, военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В ходе выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя.

"На полигоне военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов", - добавили в Балтфлоте.

По данным пресс-службы, более половины боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
08.05.2019
День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России
04.04.2019
Под Калининградом С-400 отразили групповой "авиаудар"
11.02.2019
"Слепая" посадка российских вертолетов на корабли попала на видео
17.12.2018
Балтийский флот получил новейший катер связи
22.10.2018
"Нож у горла": назван самый опасный для НАТО город
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
30.07.2018
Самолет-амфибия Бе-12 еще послужит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день