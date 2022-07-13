В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев

КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Около 500 морских пехотинцев задействованы в учениях со стрельбами в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"В плановых занятиях по боевой подготовке принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано до 30 единиц военной техники", - рассказали в Балтфлоте.

По информации пресс-службы, в рамках плановых занятий на специализированном полигоне, военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В ходе выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя.

"На полигоне военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов", - добавили в Балтфлоте.

По данным пресс-службы, более половины боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.