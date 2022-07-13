Войти
РИА Новости

"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации

777
0
+1
Система видеофиксации для подводных беспилотников, разработанная "Росэлектроникой"
Система видеофиксации для подводных беспилотников, разработанная "Росэлектроникой".
Источник изображения: © Фото : Росэлектроника

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российский холдинг "Росэлектроника" разработал систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников, способную работать на глубине до 1 км, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал глубоководную систему фото- и видеосъемки для автономных и телеуправляемых подводных аппаратов. Оборудование обеспечивает фиксацию окружающей обстановки в ходе научных исследований, геологической разведки на шельфе, антитеррористических и спасательных операций на глубине", - сказали в холдинге.

Там уточнили, что система разработана НИИ телевидения (входит в "Росэлектронику") и состоит из камерной установки, глубоководных светодиодных светильников, а также блока управления и обработки информации. Камера способна работать на глубине до 1000 метров, устройство адаптируется к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды.

Как рассказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Семенов, система может быть установлена на любых подводных аппаратах, в том числе беспилотных.

"Сейчас проводятся госиспытания оборудования в составе автономного необитаемого подводного аппарата "Риф". Также комплекс установлен на буксировщике для водолазов "Фактор". Он помогает увеличить полезное время пребывания под водой, а собранная информация позволяет оперативно принимать решения на месте событий", - уточнил он.

Буксировщик водолаза "Фактор", изготовленный по заказу Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, при массе 29 кг способен буксировать до 2 тонн груза и развивать скорость до 3,5 узлов. Аппарат применяется в ходе поисково-спасательных работ, при составлении донных карт, разминировании, проведении антитеррористических операций, а также для обучения водолазов.

Малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат "Риф" создан концерном "НПО "Аврора". Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Росэлектроника
Похожие новости
18.11.2020
В России создали уникальную систему беспроводной радиосвязи под водой
20.05.2019
В Сочи 13-14 июня состоится ежегодная всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Заказчик-исполнитель-продукция»
24.10.2016
Для радиостанций создана платформа из российских комплектующих
11.12.2014
Георгий Каламанов: Россия выполняет все обязательства по уничтожению химоружия
30.10.2014
Предприятия Росэлектроники разработали новое поколение военно-морской системы связи «Ураган-Н»
29.10.2014
Омские предприятия холдинга «Росэлектроника» разработали новое поколение военно-морской системы связи «Ураган-Н»
23.06.2014
Предприятия «Росэлектроники» разрабатывают систему видеослежения для космодрома «Восточный»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день