"Росэлектроника" разработала глубоководную систему видеофиксации

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российский холдинг "Росэлектроника" разработал систему фото- и видеофиксации для подводных беспилотников, способную работать на глубине до 1 км, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал глубоководную систему фото- и видеосъемки для автономных и телеуправляемых подводных аппаратов. Оборудование обеспечивает фиксацию окружающей обстановки в ходе научных исследований, геологической разведки на шельфе, антитеррористических и спасательных операций на глубине", - сказали в холдинге.

Там уточнили, что система разработана НИИ телевидения (входит в "Росэлектронику") и состоит из камерной установки, глубоководных светодиодных светильников, а также блока управления и обработки информации. Камера способна работать на глубине до 1000 метров, устройство адаптируется к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды.

Как рассказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Семенов, система может быть установлена на любых подводных аппаратах, в том числе беспилотных.

"Сейчас проводятся госиспытания оборудования в составе автономного необитаемого подводного аппарата "Риф". Также комплекс установлен на буксировщике для водолазов "Фактор". Он помогает увеличить полезное время пребывания под водой, а собранная информация позволяет оперативно принимать решения на месте событий", - уточнил он.

Буксировщик водолаза "Фактор", изготовленный по заказу Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, при массе 29 кг способен буксировать до 2 тонн груза и развивать скорость до 3,5 узлов. Аппарат применяется в ходе поисково-спасательных работ, при составлении донных карт, разминировании, проведении антитеррористических операций, а также для обучения водолазов.

Малогабаритный глубоководный автономный необитаемый аппарат "Риф" создан концерном "НПО "Аврора". Он предназначен для проведения поисково-спасательных операций, разведки и исследования местности, разминирования и доставки небольших грузов.