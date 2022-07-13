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Интерфакс-АВН

Российские военные провели под Калининградом учения с условными пусками ракетных комплексов "Искандер"

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот России сообщил о тренировке в Калининградской области расчетов оперативно-тактических комплексов "Искандер" с нанесением условных ракетных ударов.

"К участию в учении было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота РФ.

"В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты, скопление военной техники и командные пункты условного противника", - сообщил флот.

"После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района", - сообщила пресс-служба.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
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КБМ
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БФ
Военные учения
РСМД
Ядерный щит
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