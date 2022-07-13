У Запада почти закончились боеприпасы для Украины

Ориентировка по военным вопросам: неужели у Запада заканчиваются боеприпасы для Украины?

Востребованность обычных вооружений и артиллерийских снарядов на Украине свидетельствуют о скудности западной арсеналов, пишет FT. Запад почти не сохранил необходимых мощностей для наращивания национального производства ключевых вооружений.

Джон Пол Рэтбоун (John Paul Rathbone), Стефф Чавес (Steff Chávez)

В мае, когда Вашингтон заказал 1 300 зенитных ракет "Стингер" (Stinger) взамен отправленных на Украину, исполнительный директор оборонной компании Raytheon ответил: "Много времени это у нас не займет".

Тем временем Париж отправил Киеву 18 гаубиц Caesar – четверть своего запаса высокотехнологичной артиллерии – однако французской компании Nexter потребуется около полутора лет, чтобы изготовить новые.

Конфликт на Украине выявил скудость арсеналов Запада – особенно неброских, но крайне важных предметов снабжения вроде артиллерийских снарядов, которые стали основой боевых действий. Вовремя пополнить запасы мешает отсутствие производственных мощностей, нехватка рабочей силы и неразбериха с поставками – в том числе компьютерных чипов.

Нехватка, говорят чиновники и аналитики министерства обороны, свидетельствует о самодовольстве Запада и халатном отношении к потенциальным угрозам после окончания холодной войны. Теперь это проявилось особенно остро, когда Украине понадобилась военная поддержка. Они добавляют, что одержимость высокотехнологичным оружием и пунктик по поводу бережливого производства заслонили важность поддержания базовых запасов.

"Украина стала уроком: войны до сих пор выигрывают с помощью классических элементов – артиллерии, сухопутных войск и оккупации, – отметил бывший директор по планированию политики НАТО, а ныне младший научный сотрудник британского аналитического центра "Чатем-хаус" Джейми Ши (Jamie Shea). – Расстановка сил качнулась было от старого к новому, но должна измениться вновь".

Нынешний дефицит может подорвать западное обеспечение боевых усилий Киева. Например, годового производства 155-мм артиллерийских снарядов в США хватит менее чем на две недели боевых действий на Украине, отметил эксперт по американским закупкам Алекс Вершинин (Alex Vershinin). Он говорит, что конфликт знаменует собой "возвращение промышленной войны".

"Это похоже на великий снарядный голод во время Первой мировой", – сказал Ши, вспоминая скандал 1915 года, когда массовое применение артиллерии в позиционной войне истощило британские запасы, при этом нехватка привела к огромным потерям личного состава и отставке премьер-министра Герберта Генри Асквита (HH Asquith).

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) заявил, что западным странам будет трудно вести затяжную войну вроде украинского конфликтов, поскольку их арсеналов "недостаточно для стоящих перед нами угроз". В ходе штабных учений в прошлом году боеприпасы у Великобритании закончились через восемь дней.

Однако никто не верит, что Запад действительно исчерпает свои запасы, вооружая Украину. Чиновники говорят, что основная часть предоставленной Украине оружейной номенклатуры либо остается в наличии, либо может быть заменена на аналоги. Военный бюджет России в прошлом году составил 66 миллиардов долларов – даже вместе с китайскими расходами в 293 миллиардов долларов это ничтожно мало по сравнению с совокупным бюджетом НАТО в 1,1 триллиона долларов.

Однако основная часть расходов НАТО приходится на передовые системы вроде истребителей, а их в этом конфликте Запад не применял. Основные усилия Запада последние 20 лет шли на борьбу с повстанцами на Ближнем Востоке, а не на подготовку к тяжелым танковым и артиллерийским сражениям наподобие украинских.

Проблемы с поставками усугубляются многолетним упором на бережливое производство, финансовую эффективность и промышленную консолидацию, а это мешает военным стратегам поддерживать дорогостоящие запасы оружия.

Британские арсеналы истощились настолько, что недавно гаубицы для отправки на Украину пришлось покупать у третьей стороны – как сообщается, у частного бельгийского дилера. В США Пентагон работает лишь с пятью основными оборонными подрядчиками. Для сравнения, в 1990-х их было 51.

"Уже давно сложилось мнение, что вести промышленную войну Западу никогда больше не придется, – сказал один западный советник по вопросам обороны. – В результате необходимых мощностей для наращивания национального производства ключевых вооружений почти никто не сохранил".

Западные производители оружия никак не заручатся поставками дефицитных комплектующих и материалов для производства оружия и боеприпасов, поскольку до недавнего времени они почти не пользовались спросом. По данным Raytheon, некоторые электронные компоненты ракет Stinger, которые производились в больших масштабах 20 лет назад, больше не доступны на коммерческой основе.

Алекс Крессуэлл (Alex Cresswell), исполнительный директор компании Thales UK, которая производит высоко оцененные на Украине противотанковые ракеты NLAW, сказал, что Великобритания "истощает свои арсеналы и не вкладывается в разработку, из-за чего вооружения устаревают".

Что касается управляемых реактивных систем залпового огня производства Lockheed Martin, которые Киев просил для ударов по тылу врага, то США отправили около трети общего запаса в 20-25 тысяч ракет.

Быстро заменить их более старыми версиями США не могут, потому что там используются запрещенные кассетные боеголовки, сказал бывший сотрудник Пентагона, а ныне сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчан (Mark Cancian).

Россия тоже страдает от проблем с поставками, добавили чиновники и аналитики. Сообщается, что "Уралвагонзавод" ремонтирует старые танки в три смены. А запасы боеприпасов частично пополняются с крупного склада в Белоруссии.

Недавнее назначение бывшего заместителя министра обороны генерала Геннадия Жидко главнокомандующим российскими войсками на Украине придаст военным ценный административный ресурс в Москве. Его зычный голос – гарантия, что военные получат необходимую экономическую поддержку, сообщил британский эксперт по России Марк Галеотти (Mark Galeotti).

Военные эксперты изучают современную войну на примере украинского конфликта. Урок номер один – важность поддержания основных запасов, считает старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг (Jack Watling).

"Это не новость, но мы долго закрывали на это глаза, – сказал Уотлинг в подкасте об украинском конфликте. – Дешевые боеприпасы, которые можно использовать в больших количествах, абсолютно необходимы. Западу нужно вести себя дисциплинированно и не гоняться за всякими изящными штучками, а понимать, как работает скучное и приземленное".

Статья написана при участии Сильвии Пфайфер (Sylvia Pfeifer) из Лондона

Комментарии читателей:

The Biologist

Похоже, Россия пустила в ход свои огромные запасы артиллерии и 152-мм и 122-мм снарядов еще времен холодной войны и Второй мировой. Непосредственная поддержка с воздуха ограничена, поскольку превосходства в воздухе они так и не завоевали. В результате они пуляют из артиллерии и ежедневно выпускают по украинским позициям десятки тысяч снарядов. Это и дешевле, и ущерб наносит огромный.

Steve R

Может, этим все и кончится: у обеих сторон иссякнут снаряды...

Bardot

Еще Сталин сказал: количество всегда переходит в качество.

Asimon

Спасибо Украине, Запад останется без оружия. Какое интересное время!

Alfonso XIII

Никогда не устану повторять: не наша война, не наше дело. Надо держаться подальше от всего этого. Если бы мы не вмешивались во всё подряд, ничего бы не было.

Наши правительства забыли, что они должны заботиться о собственных гражданах, а не менять режимы и не сеять демократию по всему миру.

Чем раньше они научатся, тем лучше.

Frog

Полностью согласен. Самое время договориться об урегулировании. Будем надеяться, что сокращение арсеналов в Западной Европе и США послужит толчком в этом направлении. Украина, похоже, решила, что западная поддержка безгранична. Сомневаюсь. Электорат скоро устанет от очередной "вечной войны". А траты будут только расти, особенно на фоне страхов рецессии.

Whoopsadaisy

Россия и Белоруссия – мировые лидеры по оружию 1940-х годов!

Occam

Вот вам истинная цель внешней политики Америки – набить карманы оборонной промышленности, а не выигрывать войны.