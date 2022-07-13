Войти
ЦАМТО

Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2023 финансовый год

777
0
0
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 12 июля. Правительство Германии 1 июля одобрило проект федерального бюджета на 2023 ф.г., а также финансовый план на 2022-2026 гг. и специальный фонд Бундесвера, о котором было объявлено после начала конфликта на Украине.

Как сообщает Janes.com, в принципе, военные расходы на следующие четыре года отражают установленные Кабинетом министров в марте контрольные показатели, когда они были пересмотрены в сторону увеличения на несколько миллионов евро.

Основные расходы на оборону в 2023 ф.г. составят 50,1 млрд. евро (55,4 млрд. долл. США), что на 0,6% номинально меньше по сравнению с 2022 ф.г., однако на 2,76 млрд. евро больше по сравнению с финансовым планом, утвержденным в июне 2021 года. Ожидается, что расходы на оборону останутся неизменными в номинальном выражении до 2026 года.

Тем не менее, расходы на оборону вырастут за счет создания специального фонда в размере 100 млрд. евро на модернизацию Бундесвера. О создании фонда в феврале заявил канцлер Олаф Шольц, а парламент одобрил его в июне.

Средства фонда рассчитаны на 5-летний период и будут учтены в рамках выполнения обязательства Германии перед НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
17.06.2022
Украина признала недостаточную эффективность западных вооружений
13.06.2022
Финский президент отменил встречу с королем Швеции после слов Путина
09.06.2022
Жительница Донецка: немецкое оружие убивает нас, а не спасает Украину
23.07.2020
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны
18.09.2018
Huffington post (Канада): НАТО, останови свой полет
08.06.2015
Сложная простота военных расходов
03.06.2015
Крым может стать ракетно-ядерным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день