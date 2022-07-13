Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2023 финансовый год

ЦАМТО, 12 июля. Правительство Германии 1 июля одобрило проект федерального бюджета на 2023 ф.г., а также финансовый план на 2022-2026 гг. и специальный фонд Бундесвера, о котором было объявлено после начала конфликта на Украине.

Как сообщает Janes.com, в принципе, военные расходы на следующие четыре года отражают установленные Кабинетом министров в марте контрольные показатели, когда они были пересмотрены в сторону увеличения на несколько миллионов евро.

Основные расходы на оборону в 2023 ф.г. составят 50,1 млрд. евро (55,4 млрд. долл. США), что на 0,6% номинально меньше по сравнению с 2022 ф.г., однако на 2,76 млрд. евро больше по сравнению с финансовым планом, утвержденным в июне 2021 года. Ожидается, что расходы на оборону останутся неизменными в номинальном выражении до 2026 года.

Тем не менее, расходы на оборону вырастут за счет создания специального фонда в размере 100 млрд. евро на модернизацию Бундесвера. О создании фонда в феврале заявил канцлер Олаф Шольц, а парламент одобрил его в июне.

Средства фонда рассчитаны на 5-летний период и будут учтены в рамках выполнения обязательства Германии перед НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.