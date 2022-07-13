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Интерфакс-АВН

Ярославский радиозавод возглавил Сергей Якушев

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ПАО "Ярославский радиозавод"
ПАО "Ярославский радиозавод".
Источник изображения: www.yarz.ru

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Совет директоров АО "Ярославский радиозавод" (входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") избрал Сергея Якушева новым генеральным директором компании, сообщила во вторник пресс-служба РКС.

Возглавлявшему ранее предприятие Владимиру Филимонову предложено продолжить работу в интегрированной группе РКС на одной из руководящих должностей.

Сергей Якушев родился 12 декабря 1959 года в городе Кировск Мурманской области, сообщается в пресс-релизе. В 1982 году после окончания Московского института управления начинал свою карьеру на Ярославском радиозаводе специалистом экономического отдела. В 1985 году назначен заместителем директора ЯРЗ. В 1996 году возглавил компанию. В 2018 году избран в Ярославскую областную Думу, где занимал пост заместителя председателя Думы. В 2013 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
РТИ ОАО
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