Ярославский радиозавод возглавил Сергей Якушев

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Совет директоров АО "Ярославский радиозавод" (входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") избрал Сергея Якушева новым генеральным директором компании, сообщила во вторник пресс-служба РКС.

Возглавлявшему ранее предприятие Владимиру Филимонову предложено продолжить работу в интегрированной группе РКС на одной из руководящих должностей.

Сергей Якушев родился 12 декабря 1959 года в городе Кировск Мурманской области, сообщается в пресс-релизе. В 1982 году после окончания Московского института управления начинал свою карьеру на Ярославском радиозаводе специалистом экономического отдела. В 1985 году назначен заместителем директора ЯРЗ. В 1996 году возглавил компанию. В 2018 году избран в Ярославскую областную Думу, где занимал пост заместителя председателя Думы. В 2013 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.