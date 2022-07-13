Эстонцы не слишком доверяют обещаниям НАТО

Военная угроза: чувствуют ли жители Эстонии себя в безопасности и ждут ли поддержки НАТО?

НАТО будет защищать Эстонию в случае нападения, пишет Postimees. Тем не менее, согласно данным опроса, ощущение безопасности отсутствует у большинства эстонцев.

Денис Антонов

На протяжении последних четырех месяцев спецоперации России на Украине ежедневно росла тревога жителей Эстонии за собственную безопасность. Неуверенность и страх не только чувствовались со стороны обывателей, но и слышались и в оценках военных экспертов, политологов, общественных деятелей. Будет ли НАТО защищать нас при необходимости? Как обезопасить себя и своих близких?

Осталось сухарей насушить

Андрей Лапитский, Силламяэ:

– Никому доверять нельзя. Мы были свидетелями того, сколько раз нашу страну предавал и Запад, и Советы, да и сегодня нет гарантий, что мы в очередной раз не станем разменной монетой в политике между большими игроками. Надо стараться рассчитывать только на себя. Нет, НАТО, союзники, базы США, – все берем, но еще и сами готовимся. И не только государство. Надо, знаете, как в анекдоте, где говорится, что осталось сухарей насушить, а патроны и винтовка уже спрятаны. Я не призываю к эскалации агрессии в обществе, просто тот, кто готовится к войне, обычно живет спокойно, а тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.

Хотя надо отдать должное, мы в армию вкладываем много, и в НАТО наши два процента всегда вовремя приходят, не то, что со стороны Греции или там Болгарии. Мне кажется, лучший способ подготовиться к событиям, которые происходят сейчас на Украине, – это не паника и не спокойствие, а что-то среднее. То, что каждый может контролировать сам, не рассчитывая целиком на государство. Возможно, это какие-то горизонтальные связи по увлечениям, по знакомым. Вот такая подготовка к беде – это действительно будет работать, толк будет. У кого-то подвал, кто-то врач, кто-то полицейский, у кого подсобное хозяйство, а у кого и пистолет, чего уж. Вот тогда нас не завоевать, тогда и спать спокойно можно.

Надо не драться, а разговаривать

Наталья Самойлова, Таллин:

– Есть самый простой вариант защиты нашей страны. Когда мы жили все в дружбе и согласии и друг друга не кусали, то все было хорошо, все были довольны. А когда кто-то выставляет зубы, другой делает что-то в ответ, и тогда случается драка. Поэтому, я считаю, надо задуматься и нашему обществу, и особенно власти наверху, как бы это все грамотно отрегулировать. Нельзя сталкивать друг друга, понимаете? Для меня очевидны правила приличия, как в каждом доме, на бытовом уровне. Если кто-то начинает драться, огрызаться, то и другой дает ему в ответ. Вы поймите, что, когда идут беседы, разговоры, тогда же прекращается конфликт и наступает мир. Надо не драться, а разговаривать. А то, что сейчас творится с нашей безопасностью, – я, например, в огромном беспокойстве.

Не забываем о Договоре НАТО

Сергей Занфиров, Маарду:

– Я знаю, что мы сейчас под защитой, и нам никто и ничто не угрожает. У нас в Эстонии спокойно все. И Силы обороны, и наши партнеры по НАТО могут решать вопросы по защите стран Европы от любой угрозы. И за это спасибо государству, в первую очередь, что на оборону оно не жалеет средств и ресурсов. Важно видеть, куда идут народные деньги. Мы живем, работаем в Эстонии, платим государству свои налоги, и, если они грамотно ложатся в бюджет на безопасность, то это вселяет уверенность, доверие. А главное, не надо забывать о пятом пункте Договора НАТО, который гарантирует помощь всего цивилизованного мира нам всем, если что-то случится на нашей земле.

Сегодня нет предпосылок агрессии

Янн Лапян, Таллин:

– Я так понимаю, вы задаете вопрос в свете событий в Украине. Я уверен, что есть умные люди в нашей стране, пусть они думают над проблемой безопасности, государство должно эффективно решать этот вопрос государственной важности. Сами люди, конечно, в военное время могут серьезно влиять на ситуацию, но сейчас мир. Я – человек далекий от армии, но мне кажется, пока нам всего хватает для защиты. Сегодня нет предпосылок для какой-то агрессии со стороны России, и потом, у нас же есть службы кибербезопасности, и я думаю, что это поможет нам предотвратить то, что происходит в Украине. Нас это в таких масштабах не коснется.

Государство нас должно защищать

Нина Кушлянская, Таллин:

– Для безопасности надо жить по законам государства и природы. Мне восемьдесят лет, и я сама так живу. Люблю животных, люблю людей, детей очень люблю и пожилых ровесников своих. И знаете, меня многие не понимают. Вот такой образ жизни не понимают и не принимают, вот что обидно. Деньги – не все, что нужно человеку, хотя и без них сложно, но не они цель наша. Любовь и здоровье – вот главное.

Тогда войн будет меньше, хотя, на мой взгляд, совсем они не исчезнут. Вы прекрасно знаете, что человечество воюет с древних времен, потому и надо быть готовыми защищаться. В первую очередь, этим должно заниматься государство, ведь оно нас должно защищать на наши деньги, отчисления. А будем тоже думать о том, как свою жизнь защитить, как сделать, чтобы был мир.

Мои знакомые запасают еду и топливо

Лидия Сикорская, Кохтла-Ярве:

– Я не верю, что здесь, в Эстонии, может разыграться такая же трагедия, как на Украине. С одной стороны, у нас все делается для безопасности. Посмотрите: постоянные учения, новая военная техника, по компьютерам и IT мы первые в Европе. С другой стороны, у нас поддержка стран НАТО, и они гарантируют нашу защиту от таких действий, которые мы видим со стороны России в течение четырех месяцев.

Я уверена, что Москва не решится воевать с НАТО. Вообще, трудно представить, как можно в двадцать первом веке говорить о войне в Европе, а уж тем более о мировой войне, а НАТО и Россия – это Третья мировая. Я никогда не думала, что такое возможно. Честно говоря, некоторые мои знакомые делают запасы еды, топлива, даже на дачах укрепляют как-то подвал. Я пока спокойна, но наличные держу дома, чего не было никогда.

Нужны хорошие отношения с соседями

Раиса Магжанова, Маарду:

– Самое главное, чтобы не было войны, – это дружба. Все люди хотят мира, дружбы, взаимопонимания. Здесь не только власть должна прилагать усилия в направлении добра, но и мы сами. Часто, очень часто, многие конфликты провоцируют самые обыкновенные люди. Нужны хорошие отношения с соседями по дому, на даче, на работе, и со странами соседними, и везде. Если мы будем оружием обкладываться, число солдат увеличивать, то конфликты одни только и будут. А потом уже больше ничего не будет. Есть оружие, есть солдаты – ну, вот и конфликты. Добрые отношения – вот что нужно всем людям.

Правительство не совсем справляется

Галина Пофх, Таллин:

– Все-таки государство должно думать о нас. Мы что? Мы хотим, конечно, чтобы был мир, чтобы всем было хорошо, но мы не можем влиять на все это, как правительство. А правительство с этими обязанностями, мне кажется, не совсем справляется. Сегодня я не чувствую себя в безопасности, не уверена в своем положении. Вот прошлые лет двадцать было чувство защищенности, мы все это ощущали и в политическом плане, и в быту.

Сейчас, смотрите, цены на электричество растут, цены на продукты растут, рабочие места сокращаются, беженцы приезжают. Безопасность – это же не только чтобы жить без войны, это и мирная жизнь своим чередом. Когда даже она непредсказуема, какое тут спокойствие. Поэтому тревога на всех направлениях у людей. Я сама в политику не лезу, но на своем уровне могу сказать, что конфликт на Украине, у нас может быть пятьдесят на пятьдесят. Вот так и живем – неуверенность во всем.

Комментарий автора

По итогам прошедшего саммита НАТО в Мадриде Эстония получила исчерпывающий ответ на главный вопрос по пятому пункту Договора стран – членов Североатлантического альянса: защита гарантирована с первых секунд агрессии. По словам канцлера Минобороны Эстонии Кусти Салма, теперь в Эстонии безопасно жить, работать, инвестировать.

Действительно, согласно принятым решениям на саммите НАТО в Мадриде, немедленная защита гарантирована реальными вооруженными формированиями альянса, а также планами, системами связи, техникой, инфраструктурой. Уже сегодня при появлении угрозы НАТО готова разместить в Эстонии от 15 000 до 20 000 солдат и офицеров. Координировать эти действия будет управляемый совместно с британской армией оперативный штаб. Для этого на территории Эстонии будет дополнительно размещена бригада британских военных до 5000 человек. Свой вклад внесут и США.

Postimees решил выяснить, насколько данные гарантии влияют на настроения жителей Эстонии. Опросив более 30 человек, я вынужден констатировать, что ощущение безопасности отсутствует у большинства респондентов. Стоит отметить, что к вопросам безопасности многие относят также более общие вопросы политического и экономического характера, а подавляющее большинство опрошенных испытывают неуверенность и страх перед действиями России.

Тем не менее общее количество ответов можно разделить на две характерные группы, причем независимо от пола, возраста и социального положения. В одной для защиты Эстонии предлагают путь диалога, уступок и дружбы, в другой – путь сдерживания, демонстрации силы и готовности защищать свою страну.

Важно отметить, что, отвечая на сложный вопрос, кто и какими методами должен защищать Эстонию, большинство жителей республики проявили заметную активность и открытость. Радует, что более половины опрошенных готовы встать на защиту страны в случае внешней агрессии, независимо от того, откуда она бы ни исходила.