Войти
ЦАМТО

Завершены ходовые испытания авианосца "Викрант" ВМС Индии

785
0
0
Авианосец INS Vikrant
Авианосец INS Vikrant.
Источник изображения: navyrecognition.com

ЦАМТО, 12 июля. МО Индии объявило 10 июля об успешном завершении четвертого этапа ходовых испытаний спроектированного Директоратом проектирования ВМС (DND) и построенного компанией Cochin Shipyard Limited (CSL) для ВМС Индии авианосца P71 "Викрант" (IAC-1 – Indigenous Aircraft Carrier).

В ходе последнего этапа испытаний были проведены комплексные проверки бортового оборудования и других систем, включая компоненты авиационного комплекса. Передача корабля ВМС Индии запланирована на 22 июля, а ввод в боевой состав флота – на 22 августа.

Как сообщал ЦАМТО, церемония закладки киля первого национального авианосца состоялась на предприятии Cochin Shipyard Limited в Кочи 28 февраля 2009 года, спуск на воду прошел в августе 2013 года. Строительство корабля осуществлялось со значительным отставанием от первоначально согласованного графика и с большим превышением стоимости.

Первый этап ходовых испытаний корабля завершился с удовлетворительными результатами 21 августа 2021 года. За ним последовали второй и третий этапы, которые были завершены 21 октября 2021 года и 22 января 2022 года, соответственно. Во время испытаний были проведены проверки главной энергетической установки, электрических и электронных систем, палубных механизмов, спасательных средств, судовых систем навигации и связи.

Этот проект является первой попыткой командования ВМС Индии и предприятия Cochin Shipyard Limited самостоятельно спроектировать и построить авианосец. Как заявлено, "национальное содержание" в конструкции корабля составляет 76%.

Длина корабля – 262 м, максимальная ширина – 62 м, осадка – 8,4 м, полное водоизмещение – около 40000 т. Он оснащен газотурбинной силовой установкой, включающей 4 турбины LM2500 компании General Electric общей мощностью 80 МВт. Максимальная расчетная скорость – более 28 узлов. Дальность хода – около 7500 морских миль на скорости 18 узлов. Как планируется, на борту "Викрант" будет базироваться авиагруппа в составе 30-36 летательных аппаратов, включая истребители МиГ 29К, вертолеты Ка 31, многоцелевые вертолеты MH-60R, легкие вертолеты "Дхрув".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Dhruv
LM2500
SH-60
Компании
General Electric
Проекты
Авианосец
Похожие новости
11.08.2021
Завершены первые ходовые испытания авианосца "Викрант" ВМС Индии
02.12.2020
Авианосец "Викрант" ВМС Индии прошел швартовные испытания
12.10.2020
Начинаются швартовные испытания авианосца "Викрант" ВМС Индии
17.07.2012
Индия сорвала график строительства собственного авианосца
03.03.2009
Состоялась церемония закладки киля первого национального авианосца ВМС Индии
26.02.2009
Закладка киля национального авианосца ВМС Индии состоится 28 февраля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день