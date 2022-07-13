Завершены ходовые испытания авианосца "Викрант" ВМС Индии

ЦАМТО, 12 июля. МО Индии объявило 10 июля об успешном завершении четвертого этапа ходовых испытаний спроектированного Директоратом проектирования ВМС (DND) и построенного компанией Cochin Shipyard Limited (CSL) для ВМС Индии авианосца P71 "Викрант" (IAC-1 – Indigenous Aircraft Carrier).

В ходе последнего этапа испытаний были проведены комплексные проверки бортового оборудования и других систем, включая компоненты авиационного комплекса. Передача корабля ВМС Индии запланирована на 22 июля, а ввод в боевой состав флота – на 22 августа.

Как сообщал ЦАМТО, церемония закладки киля первого национального авианосца состоялась на предприятии Cochin Shipyard Limited в Кочи 28 февраля 2009 года, спуск на воду прошел в августе 2013 года. Строительство корабля осуществлялось со значительным отставанием от первоначально согласованного графика и с большим превышением стоимости.

Первый этап ходовых испытаний корабля завершился с удовлетворительными результатами 21 августа 2021 года. За ним последовали второй и третий этапы, которые были завершены 21 октября 2021 года и 22 января 2022 года, соответственно. Во время испытаний были проведены проверки главной энергетической установки, электрических и электронных систем, палубных механизмов, спасательных средств, судовых систем навигации и связи.

Этот проект является первой попыткой командования ВМС Индии и предприятия Cochin Shipyard Limited самостоятельно спроектировать и построить авианосец. Как заявлено, "национальное содержание" в конструкции корабля составляет 76%.

Длина корабля – 262 м, максимальная ширина – 62 м, осадка – 8,4 м, полное водоизмещение – около 40000 т. Он оснащен газотурбинной силовой установкой, включающей 4 турбины LM2500 компании General Electric общей мощностью 80 МВт. Максимальная расчетная скорость – более 28 узлов. Дальность хода – около 7500 морских миль на скорости 18 узлов. Как планируется, на борту "Викрант" будет базироваться авиагруппа в составе 30-36 летательных аппаратов, включая истребители МиГ 29К, вертолеты Ка 31, многоцелевые вертолеты MH-60R, легкие вертолеты "Дхрув".