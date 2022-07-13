Армия США получила первую модернизированную РСЗО M270A2

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Американская армия получила на вооружение первую модернизированную РСЗО M270A2. Торжественная церемония передачи установки прошла 7 июля 2022 года.

Всего Армия США заказала модернизацию 160 установок M270 базовой комплектации до уровня M270A2. Модернизация реактивной системы залпового огня производится компанией Lockheed Martin в рамках контракта 2017 года. Модернизированный вариант получил увеличенную кабину с усиленным бронированием, улучшенную ходовую часть и новый двигатель мощностью 600 л.с. Самое главное - это новая система управления огнем Common Fire Control System (CFCS), полностью унифицированная с РСЗО HIMARS.

Как подчеркивается, РСЗО M270A2 может применять все боеприпасы от РСЗО HIMARS, включая недавно разработанные, а также тактические ракеты ATACMS. Подчеркивается, новый пусковой модуль позволяет применять новые управляемые ракеты ER GMLRS повышенной дальности, способные поражать цели на дальности до 150 км при любой погоде.

Отметим, что ракеты ER GMLRS могут входить в состав вооружения РСЗО HIMARS, поставленных американцами на Украину, что позволяет ВСУ наносить удары в глубину территории республик Донбасса и освобожденных территорий.

Кроме модернизации 160 РСЗО M270 командование Армии США планирует провести работы и по модернизации 225 установок M270A1 до уровня M270A2. Это позволит сохранить данные РСЗО на вооружении до 2050 года. Как заявили в Пентагоне, 350-385 РСЗО M270A2 и HIMARS должны стать основой ракетной артиллерии Сухопутных войск (Армии США) на последующие десятилетия.