С конвейера компании Boeing сошёл 150-й противолодочный самолёт P-8A Poseidon

Источник изображения: topwar.ru

Количество собранных компанией Boeing противолодочных самолетов P-8A Poseidon достигло 150 единиц, очередной самолет сошел с конвейера компании и поднялся в воздух над Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон.

Новый "юбилейный" P-8A Poseidon отправится служить в ВМС США с дислокацией на базе морской авиации Патаксент-Ривер (штат Мэриленд). Самолет войдет в состав 1-й испытательной и оценочной эскадрильи ВМС США. Перед передачей военным он пройдет необходимые испытания.

О передаче ВМС США 100-го самолета P-8A Poseidon стало известно в мае 2020 года. На тот момент сообщалось, что на вооружении американского флота находится 94 противолодочных самолетов P-8A Poseidon, несущих оперативное дежурство в различных регионах мира, еще 6 самолетов используются в качестве испытательных для тестирования различных новинок. На сегодняшний день в составе ВМС США уже 112 самолетов P-8A Poseidon, по 12 единиц поставлены Австралии и Индии, 9 находятся на вооружении Королевского флота Великобритании и еще 5 отправились в Норвегию.

P-8A Poseidon — патрульный противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Самолёт оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды Mark 54. На внешних пилонах самолета также могут крепиться ракеты Sidewinder класса "воздух-воздух" (предназначенные для собственной защиты самолёта) и противокорабельные ракеты Harpoon.

В 2020 году сообщалось о планах ВМС США перевооружить P-8A Poseidon. На вооружение самолета планировалось поставить ПКР LRASM, "умные" бомбы JDAM, донные мины из семейства Quickstrike, управляемую высокоточную бомбу GBU-39, бомбодержатель BRU-55 и ракету-приманку MALD для защиты самолета от зенитных систем.