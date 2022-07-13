Airbus Helicopters завершила поставку вертолетов H-135 ВВС Таиланда

ЦАМТО, 12 июля. Компания Airbus Helicopters передала Военно-воздушным силам Таиланда вторую партию военных учебных вертолетов H-135.

Церемония передачи состоялась на базе Коке Катхием (провинция Лопбури), где размещена 202-я эскадрилья 2-го авиакрыла ВВС Таиланда.

После данной поставки на вооружение ВВС Таиланда приняты все шесть заказанных вертолетов H-135 (национальное обозначение "Тип-13"). Таиланд стал первым в Юго-Восточной Азии покупателем, который применяет H-135 для подготовки военных летчиков.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2020 года командование ВВС Таиланда подписало с Airbus Helicopters контракт на поставку 6 военных учебных вертолетов H-135. Стоимость контракта составила 1,328 млрд. тайских батов (43,35 млн. долл.). Airbus Helicopters также обеспечит техническое обслуживание и поддержку вертолетов в рамках схемы HCare Smart Parts By the hour, предполагающей ремонт и обмен запчастей исходя из летных часов.

Первый вертолет был замечен во время летных испытаний на предприятии компании в Донауверте (Германия) в июле 2020 года. Первые три из шести заказанных H-135T3H компания Airbus Helicopters передала ВВС Таиланда в сентябре 2021 года.

Двухдвигательные H-135 станут первыми учебно-тренировочными вертолетами в составе ВВС Таиланда и будут использоваться для обучения, включая начальную летную подготовку. Летчики будут обучаться пилотированию вертолета на H-135, затем переходить на более сложные в управлении машины. Вертолеты также будут применяться в рамках программы повышения квалификации летчиков.

H-135 дополнят флот ранее принятых на вооружение ВВС Таиланда H-225M, доведя число поставленных Airbus вертолетов до 18 ед.

Заказанные вертолеты будут оснащены самым современным пакетом авионики Helionix, двумя внешними камерами для обеспечения пилоту обзора на 360 град., движущейся картой Euronav7 для улучшения ситуационной осведомленности. Кроме того, H-135 получат систему кондиционирования воздуха, тонированные стекла и регулируемые по высоте сиденья для повышения комфорта.