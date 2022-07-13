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ЦАМТО

ВС Украины получат итальянские ББМ MLS SHIELD

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 12 июля. По информации итальянского ресурса Italian Defence Technologies, итальянская компания TEKNE поставит Вооруженным силам Украины партию средних боевых бронированных машин MLS SHIELD с колесной формулой 4х4.

Закупка 11 новых бронемашин для десантно-штурмовых войск Украины произведена фондом экс-президента Украины П.Порошенко совместно с общественной организацией "Справа Громад" при содействии посольства Украины в Италии и итальянского военного атташе в Киеве. Стоимость закупки, по неофициальной информации, составляет 95 млн. гривен. Сумму в 50 млн. гривен в качестве предоплаты внес Фонд Порошенко. Организация "Справа Громад" организовала сбор средств для оплаты еще 45 млн. гривен.

Как заявлено, это первый случай, когда лицензия на экспорт военной техники была выдана неправительственной организации. На согласование продажи потребовалось около трех месяцев.

Максимальная боевая масса машины составляет 14 т, длина – 6,1 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,65 м, масса полезной нагрузки – 2,5 т. Машина рассчитана на перевозку 10 военнослужащих, включая водителя и командира. ББМ оснащена дизельным двигателем Cummins, 6.7L I6 мощностью 360 л.с., автоматической трансмиссией Allison 3200SP, шинами Run flat, развивает максимальную скорость по шоссе 110 км/ч, запас хода – 500 км.

Корпус обеспечивает защиту расчета, соответствующую уровню FB7 согласно требованиям европейского стандарта EN1063.

Машина оснащается камерой заднего вида, кондиционером, турелью для установки пулемета или дистанционно управляемым модулем вооружения, может перевозиться самолетами С-130 и вертолетами соответствующей грузоподъемности.

Ранее Фонд Порошенко совместно с волонтерами приобрел для ВСУ партию пикапов Mitsubishi L200, 12 грузовиков Leyland DAF 45.150 в Великобритании, закупается вторая партия техники.

Примечание:

ЦАМТО опубликовал этот материал для информирования Минобороны и руководства страны о различных формах и методах оказания финансовой поддержки в поставках вооружений ВСУ.

По оценке агентства, такие факты должны подтолкнуть российских бизнесменов в текущей ситуации в первоочередном порядке напрямую помогать армии России, а не "набивать свои собственные карманы".

А властям страны, в конце концов, надо решить вопрос о целесообразности продолжения поставок газа в Европу, обеспечивая европейцам комфортную жизнь.

Западные страны во главе с США продолжают руками ВСУ методично убивать русских людей. Хватит нам "жевать сопли": западное оружие не должно убивать русских.

Кроме того, варварская атака ВСУ на Новую Каховку просто требует немедленного уничтожения всех путей доставки ВиВТ на Украину еще на границе со странами Восточной Европы. Это касается, автомобильных дорог, железнодорожного транспорта, мостов, полного блокирование морских путей сообщения.

И, наверное, уже перезрел "вопрос" о нанесении ударов по центрам принятия решений в Киеве, тем более, что, как сообщается, удар по Новой Каховке был нанесен по личному приказу Зеленского.

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Страны
Великобритания
Италия
Россия
США
Украина
Продукция
C-130
Компании
Allison
Cummins
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