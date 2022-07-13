Страны Запада столкнулись с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины

ЦАМТО, 12 июля. Конфликт на Украине привел к истощению запасов оружия и выявил недостатки современного военно-промышленного комплекса западных стран. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

В погоне за созданием высокотехнологичной боевой техники в НАТО стали забывать о том, насколько важно простое вооружение. По словам специалиста Алекса Вершинина, всех произведенных в США за год 155-мм снарядов едва ли хватит на две недели для ВСУ. Франция, в свою очередь, отправила Киеву четверть самоходных гаубиц CAESAR. Теперь концерну Nexter понадобится 18 месяцев, чтобы произвести новые для их замены.

"Украина стала уроком того, как побеждают на поле боя с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и занятия территории", – отметил бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши.

По его мнению, пустеющие склады с боеприпасами у стран НАТО подорвут способность Вашингтона и Брюсселя руководить военными усилиями Киева, отмечает агентство.