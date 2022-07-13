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Военное обозрение

Британия закупила неназванное количество югославских автоматов Zastava M70 для подготовки военнослужащих ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания запустила программу подготовки военнослужащих украинской армии, на территорию Соединенного Королевства уже прибыли первые группы украинских солдат. Подготовка будет вестись под руководством британских инструкторов.

Британское министерство обороны запустило программу обучения украинских военных, в рамках которой Киев должен будет получать по 10 тысяч подготовленных военных каждые четыре месяца. Об этом буквально неделю назад заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Как оказалось, только обучением британцы не ограничились, каждый прибывающий в Великобританию украинский военнослужащий получает средства индивидуальной защиты, включая шлемы, бронежилеты, средства защиты глаз, наушники, индивидуальные аптечки первой помощи, полевую форму и обувь, другую одежду и рюкзаки, а также дополнительное снаряжение для полевых условий. Правда пока неизвестно, данный комплект выдается только на время обучения или насовсем.

Кроме того, обучение военнослужащих ВСУ проводится с оружием советского образца, аналогичным тому, какое использует ВСУ. Для этого британское Минобороны закупило неназванное количество югославских автоматов Zastava M70, являющихся лицензионной копией советских автоматов Калашникова типа АК и АКМ. Высказывается предположение, что оружие было приобретено из запасов Минобороны Хорватии, но точной информации об этом нет. Напомним, что данный автомат являлся основным оружием армии Югославии с 1970 года, а Хорватия входила в состав СФРЮ.

Ранее в Лондоне заявили, что подготовленная по британской методике украинская армия сможет изменить ситуацию на фронте "коренным образом" и "освободить" все "захваченные" российскими войсками территории.

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Страны
Великобритания
Украина
Хорватия
Югославия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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