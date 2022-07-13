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Военное обозрение

Источник сообщил о сдвиге сроков сдачи флоту ОИС «Евгений Горигледжан»

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Источник изображения: topwar.ru

Сроки передачи военным океанографического исследовательского судна "Евгений Горигледжан" проекта 02670 снова сдвигаются, ОИС не войдет в состав флота в этом месяце. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Построенное в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны судно "Евгений Горигледжан" будет передано заказчику в конце сентября и это тоже не окончательные сроки. Само судно готово к передаче, но возникли вопросы к размещенному на ОИС оборудованию. По-видимому, испытания комплексов будут продолжены.

Отработка комплексов ОИС (на испытаниях) потребовала дополнительного времени. Пока передача судна планируется на третью декаду сентября

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что ОИС "Евгений Горигледжан" завершает прохождение государственных испытаний, после чего вернется на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", где пройдет подготовку к передаче заказчику. Передача планировалась к 31 июля 2022 года.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" фактически перестроено из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ "Алмаз". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна прошла 19 марта 2016 года. В 2018 году строительство было остановлено и возобновлено только в феврале 2020 года после перезаключения контракта с Минобороны. Спуск судна на воду прошел в конце декабря 2020 года. В июне 2021 года начались швартовные испытания, ходовые должны были начаться осенью и в конце прошлого года судно планировали передать заказчику.

Водоизмещение судна - 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение - "проведение подводных технических работ". ОИС способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

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