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Военное обозрение

Китайское аварийно-спасательное судно Haixun 06 начало патрулирование в Тайваньском проливе

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская пресса сообщает, что 11 июня первое крупное аварийно-спасательное судно Haixun 06 было официально передано в Управление безопасности на море провинции Фуцзянь. Корабль начал патрулирование в Тайваньском проливе. Китайские эксперты считают, что ввод в эксплуатацию судна еще больше повысит уровень экстренного реагирования на аварии в регионе. Судно строилось компанией China State Shipbuilding Corp. Wuchang Shipbuilding Industry с мая 2019 года, спущено на воду в феврале 2021 года и введено в эксплуатацию в понедельник — в восемнадцатую годовщину официального китайского праздника День моря.

Длина судна составляет 128 метров, ширина - 16 метров, глубина - 7,9 метра, водоизмещение - 6 600 тонн при полной загрузке, максимальная скорость - 23 узла, дальность плавания - 10 000 морских миль

— сообщает технические параметры судна администрация Управления безопасности на море.

Haixun 06 может совершать рейды практически в любую точку мирового океана за исключением полярных широт, находясь в автономном плавании до 60 дней. Корабль способен проводить аварийно-спасательные работы даже при сильном ветре и в шторм до девяти баллов.

Судно оснащено навигационной спутниковой системой BeiDou, системой GPS и оборудованием спутниковой связи, может работать во взаимодействии с морским патрулем, вертолетами, БПЛА, а также Службой движения судов (СДС) и Системами автоматической идентификации (АИС). Haixun 06 будет использоваться как для проведения аварийно-спасательных работ, так и осуществления патрулирования и проведения морской инспекции и осуществления надзора.

Как сообщил заместитель директора Администрации безопасности на море провинции Фуцзянь Ван Хуамин, количество аварий в Тайваньском проливе составляет 10% от общего количества морских происшествий в Китае.

Haixun 06 будет патрулировать Тайваньский пролив, в его задачи будет входить оказание помощи терпящим бедствие судам, в том числе с острова Тайвань и других мест, что значительно поможет проведению аварийно-спасательных работ во всем регионе

— рассказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин, добавив, что новое судно значительно повысит безопасность судоходства в проливе.

Руководство КНР считает Тайваньский пролив, как и сам остров, своей суверенной территорией в рамках концепции «одного Китая». Это — промежуточная гавань, соединяющей Тайвань с материком, место пересечения морских путей Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Власти Тайваня при поддержке Вашингтона в свою очередь заявляют, что пролив является международным водным путем и регулирование судоходства и полетов здесь должно осуществляться в соответствии с нормами международного морского права.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
GPS
БПЛА
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