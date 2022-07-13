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Интерфакс-АВН

Командно-штабное учение с территориальными войсками началось на юге Белоруссии

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Белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях
Белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минск. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Командно-штабное учение с территориальными войсками началось на юге Белоруссии, в его ходе будет отработано выполнение мер военного положения, сообщила пресс-служба Минобороны республики во вторник.

"С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района. Цель учения - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны", - говорится в сообщении.

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Страны
Белоруссия
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Военные учения
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