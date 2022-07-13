"Швабе" и Политех Петра Великого создадут инжиниринговый центр

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС- Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова (УОМЗ) и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого договорились о создании нового инжинирингового центра "УОМЗ-ПОЛИТЕХ", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Данная совместная работа реализуется с тем, чтобы воплощать в жизнь те разработки, которые создаются учеными в стенах университета. Для этого у нас есть все необходимые производственные мощности и ресурсы. Более того, внутри этой кооперации также могут решаться и другие прикладные задачи в интересах страны", - сказал гендиректор УОМЗ Анатолий Слудных, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова ректора СПбПУ академика РАН Андрея Рудского, который отметил большую значимость этого проекта. "На базе и при активном участии нашего вуза будет оказываться поддержка реальному сектору экономики, получат развитие новые технологии и инновационные научно-исследовательские разработки, в том числе с целью импортозамещения", - сказал он.

По информации пресс-службы, предприятия холдинга не первый год сотрудничают с петербургским Политехом Петра Великого. Так, в июне 2018 года "Швабе" подписал меморандум о создании объединения "Цифровой водоканал" с целью развития цифровых технологий водоподготовки. Вместе с холдингом в структуру нового консорциума тогда вошел и СПбПУ.