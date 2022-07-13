Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»

Для военно-морского флота (ВМФ) России ведется разработка баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

Новая ракета в разработке находится достаточно давно. Ее задача — поражение крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев, сообщили информаторы.

По информации другого источника, «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. По характеристикам эта ракета схожа с китайскими ракетами аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.

25 июня глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат».

Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.