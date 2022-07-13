Войти
Известия.ru

Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»

1062
3
+5
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Для военно-морского флота (ВМФ) России ведется разработка баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

Новая ракета в разработке находится достаточно давно. Ее задача — поражение крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев, сообщили информаторы.

По информации другого источника, «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. По характеристикам эта ракета схожа с китайскими ракетами аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.

25 июня глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат».

Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
DF-21
DF-26
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Похожие новости
13.06.2022
Последний уравнитель
20.08.2020
РВСН готовятся к летным испытаниям "Сармата" - командующий
03.07.2018
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
03.03.2017
Дмитрий Рогозин: не представляю, как с Россией можно разговаривать с позиции силы
3 комментария
№1
13.07.2022 01:36
Пять строчек статьи по теме, остальное про Сармат, который к ВМФ ну совсем никакого отношения не имеет....
0
Сообщить
№2
13.07.2022 10:57
Надо ли это понимать так, что создаётся новый гиперзвуковой двигатель, который можно устанавливать на объекты со значительно большей массой, чем у Циркона? Почему тогда ракету называют баллистической?
0
Сообщить
№3
13.07.2022 12:38
Речь может идти и о береговом комплексе на сухопутной СПУ. Так что ракета может быть не особо компактная.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день