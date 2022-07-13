Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники

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Представители администрации США заявляют о получении разведданных о якобы намерениях Ирана поставить беспилотники России. С такого рода заявлением выступил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, «есть данные, свидетельствующие о том, что Иран собирается передать России беспилотники в сжатые сроки».

Салливан:

Речь идёт о нескольких сотнях беспилотников, в том числе ударных аппаратах.

Такие слова американский чиновник высказал в ходе брифинга, проведённого в Белом доме. При этом Салливан заявил, что не располагает данными о том, проводил ли Иран ранее (в течение последнего времени) такие поставки в отношении России.

Ни в Тегеране, ни в Москве эти заявления не комментируют.

Нужно отметить, что Иран давно занимается разработкой беспилотников. Среди них – семейство Mohajer, относящееся к тактическим БПЛА. В семейство входит модификация Raad – ударная версия беспилотника-«камикадзе».

С 2009 года Иран эксплуатирует различные версии БПЛА Karrar. Это разведывательно-ударный беспилотник. Дальность полёта для ударной версии – 500 км, для разведывательной – до 1000 км. Примечательно, что этот беспилотник Ираном применялся как средство поражения не только наземных целей, но и целей воздушных – с применением в данном случае ракет класса «воздух-воздух».

Есть и ряд других иранских эксплуатируемых беспилотников, включая БПЛА «Шахед». Он может оснащаться в том числе противотанковыми ракетами Sadid-1.