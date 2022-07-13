Войти
Военное обозрение

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке ракетами американского комплекса HIMARS

882
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Украинские войска нанесли удары по населённым пунктам Херсонской и Запорожской областей. Так, под удар со стороны украинских вооружённых сил попал город Новая Каховка. Обстрел привёл к разрушениям и жертвам в городе. Напомним, что Новая Каховка контролируется ВС РФ.

Представители местной администрации сообщают о том, что в результате украинского удара по городу есть погибшие и раненые. На данный момент о точном числе жертв учинённого ВСУ обстрела данных нет.

Глава Новокаховской администрации Владимир Леонтьев отметил, что в городе пожарные борются с огнём, который разгорелся после нанесения украинскими войсками ударов по гражданской инфраструктуре, по центру города. Сообщается об использовании комплексов HIMARS американского производства, ранее поставленных Киеву.

Владимир Леонтьев отметил, что били по центру украинские войска сознательно – применив высокоточное ракетное оружие.

Глава администрации Новой Каховки в этой связи сравнил украинский удар по центру города с американской атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. По его словам, суть применения оружия в данном случае была одной и той же – добиться максимального ущерба для мирного города. Такой комментарий глава города сделал для журналистов ТАСС.

При этом украинская сторона утверждает, что удар наносился по складу вооружений. И в данном случае украинского президента уже не волнует, что от удара по складу (если это действительно был он) погибли и пострадали обычные граждане, причём украинские. Никакой рефлексии у Зеленского этот факт не вызывает, что лишний раз говорит об особом цинизме киевского режима, для которого собственные граждане - лишь разменная монета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Похожие новости
20.06.2022
Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
24.02.2021
"Украина не будет сопротивляться": эксперт предположил исход войны с Россией
05.10.2020
Стратегическая авиация отменяет границы
16.12.2014
«Ядерное оружие не может быть абсолютным инструментом сдерживания»
24.02.2012
Шаманов: ВДВ готовы решать любую задачу у границ РФ и в других странах – интервью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день