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Украинские войска нанесли удары по населённым пунктам Херсонской и Запорожской областей. Так, под удар со стороны украинских вооружённых сил попал город Новая Каховка. Обстрел привёл к разрушениям и жертвам в городе. Напомним, что Новая Каховка контролируется ВС РФ.

Представители местной администрации сообщают о том, что в результате украинского удара по городу есть погибшие и раненые. На данный момент о точном числе жертв учинённого ВСУ обстрела данных нет.

Глава Новокаховской администрации Владимир Леонтьев отметил, что в городе пожарные борются с огнём, который разгорелся после нанесения украинскими войсками ударов по гражданской инфраструктуре, по центру города. Сообщается об использовании комплексов HIMARS американского производства, ранее поставленных Киеву.

Владимир Леонтьев отметил, что били по центру украинские войска сознательно – применив высокоточное ракетное оружие.

Глава администрации Новой Каховки в этой связи сравнил украинский удар по центру города с американской атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. По его словам, суть применения оружия в данном случае была одной и той же – добиться максимального ущерба для мирного города. Такой комментарий глава города сделал для журналистов ТАСС.

При этом украинская сторона утверждает, что удар наносился по складу вооружений. И в данном случае украинского президента уже не волнует, что от удара по складу (если это действительно был он) погибли и пострадали обычные граждане, причём украинские. Никакой рефлексии у Зеленского этот факт не вызывает, что лишний раз говорит об особом цинизме киевского режима, для которого собственные граждане - лишь разменная монета.