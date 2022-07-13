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Опубликовано первое полное фото с телескопа «Джеймс Уэбб»

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Космический телескоп "Джеймс Уэбб".
Источник изображения: © ABACA via Reuters Connect

НАСА опубликовало первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб» на своем сайте.

Отмечается, что снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день. «Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки», — уточнили там.

Кадр представляет собой композицию из изображений с разными длинами волн. На нем показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет. Публикация серии снимков с телескопа анонсирована на 12 июля.

Первое тестовое изображение с «Джеймса Уэбба» было опубликовано 8 июля. Такие изображения считаются техническими и на Землю обычно не передаются, но из-за расширения возможностей пропускных данных специалисты решили сохранить и опубликовать снимки.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
NASA
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