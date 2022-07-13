Украина скоро останется без военной поддержки США

Украина получила партию американского оружия на 400 миллионов долларов — аналитики засомневались, как долго это будет продолжаться

Вашингтон сможет и дальше поставлять Киеву вооружение, но по некоторым системам США уже достигли предела, пишет Washington Times. Эксперты отмечают, что военная помощь Киеву может прекратиться и по другим причинам: нарушенная система снабжения, снижение поддержки такой стратегии в американском обществе и коррупция на Украине.

Майк Гленн (Mike Glenn)

США отправили Украине очередную партию вооружения из собственных арсеналов на сумму 400 миллионов долларов.

Это пятнадцатый с августа 2021 года пакет американской военной помощи Киеву.

С приходом к власти администрации Байдена США выделили Украине военной помощи на сумму около восьми миллиардов долларов, заявили в пятницу представители Пентагона.

На данный момент США предоставили Украине 12 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасы к ним; 126 155-мм гаубиц М-777 и более 400 тысяч снарядов; 20 советских вертолетов Ми-17; свыше 6,5 тысяч противотанковых ракет "Джавелин" (Javelin); и более 700 тактических беспилотных авиационных комплексов "Свитчблейд" (Switchblade).

В пакет помощи также вошли 75 тысяч бронежилетов и касок; тысячи приборов ночного видения; ремонтное оборудование и запчасти; а также средства тактической связи.

Военный специалист аналитического центра Defense Priorities подчеркнул, что отправка в зону боевых действий оружия на миллиарды долларов — само по себе еще не стратегия.

"Как это вообще вяжется с планами украинских военных? Какова конечная цель? Каких ждать последствий?" — поинтересовался старший научный сотрудник либертарианского аналитического центра подполковник в отставке Дэниел Дэвис (Daniel Davies). И сам себе ответил: "Могу вам сказать, что ответов нет. Но даже если вообще все сложить, это лишь малая толика необходимого Украине".

По мнению Дэвиса, даже в самом лучшем случае оружие со складов Пентагона лишь замедлит продвижение российских войск на Украине.

"Его ни в коем случае не хватит ни для того, чтобы переломить ситуацию, ни тем более чтобы Украина достигла паритета. А без этого нельзя будет выйти даже на патовую ситуацию", — сказал он.

Хотя все отправленное на Украину оружие поступает напрямую со складов Пентагона, высокопоставленный чиновник американского минобороны в пятницу заверил, что поставки безопасны и не подорвут боеготовности страны.

Однако подполковник Дэвис считает, что система военного снабжения Украины "полностью сломана".

"Никакой надежностью и не пахнет, нет даже регулярной доставки, — сказал он. — Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше".

Американские законодатели хотят создать при правительстве новый надзорный орган по контролю военных поставок на миллиарды долларов, развернутых на Украину с началом российской спецоперации.

Сенатор Майк Ли (Mike Lee), республиканец от Юты, считает, что действия Кремля против меньшего соседа не имеют оправдания, и правительство США должно всячески ей противостоять, но при этом обеспокоен чересчур вольными шагами Белого дома и администрации Байдена.

"Мы должны следить за тем, чтобы Конгресс сохранял свою конституционную роль в управлении конфликтами и не тратил лишних средств в период исторической инфляции и роста государственного долга", — заявил Ли.

Сенатор Джон Кеннеди (John Kennedy), республиканец от Луизианы, внес на рассмотрение законопроект о создании при правительстве США должности генерального инспектора по надзору за финансированием гуманитарной, экономической и военной помощи Украине.

"Конгресс уже поддержал Украину разной помощью и военной техникой на миллиарды долларов, — сказал Кеннеди. — Американские налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, как именно их деньги помогают Украине успешно бороться с Россией, и Конгресс должен обеспечить должный надзор".

Поддерживать Украину такими темпами в течение длительного периода затратно, но стоит того, учитывая насколько важно ослабить Россию и поддержать зарождающуюся демократию в Киеве, считает старший советник Центра стратегических и международных исследований полковник морской пехоты в отставке Марк Канчан (Mark Cancian).

Подавляющее большинство гаубиц М777 поступило на Украину со складов Корпуса морской пехоты США. По словам полковника Канчана, никаких проблем сокращение арсеналов не создаст, потому что значительная часть артиллерийских подразделений ликвидируется по плану генерала Дэвида Бергера (David Berger).

"На хранении у нас до сих пор находится более старая версия гаубицы — М-198, — отметил он. — Это отличная гаубица. Просто не самая современная".

Но даже объем отправленной на Украину техники меркнет по сравнению с двумя триллионами долларов, потраченными в Афганистане на поддержку правительства в Кабуле, которое рухнуло всего через несколько дней после того, как США свернули свои меры.

"Нет никаких сомнений в том, что мы сможем продолжить поставки на Украину. Арсеналы НАТО практически безграничны", — подчеркнул полковник Канчан.

Однако по ряду отправленных систем США, возможно, достигли предела — в частности, по противотанковым ракетам Javelin.

"Мы практически исчерпали возможности для отправки без угрозы собственной безопасности", — отметил Канчан.

Между тем поставки других противотанковых вооружений наверняка продолжатся — в частности, франко-немецкой системы MILAN или американской M-47 Dragon, чье производство свернули в 2001 году в связи с переходом на Javelin.

Однако если европейские правительства и поддержали миссию НАТО по поддержке Украины в борьбе с Россией, то население, судя по опросам, уже засомневалось.

Администрация Байдена говорит, что готова помогать Киеву ровно столько, сколько потребуется, но поддержка со стороны общественности может испариться, признал полковник Канчан.

"Мы отправляем много вооружений и готовим новый пакет финансовой помощи, — сказал он. — Украина по-прежнему страна крайне неэффективная, погрязшая в коррупции. Если люди увидят доказательства — например, как олигархи приобретают на американские деньги яхты — это подорвет народную поддержку".