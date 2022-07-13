Забор на российско-финской границе появится уже этим летом

Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России.

Пограничная служба Финляндии: забор на восточной границе может появиться уже этим летом — сейчас на границе между Финляндией и Россией ограждений нет

Седьмого июля в Финляндии принят закон о границе, который позволяет ограничивать въезд в страну, строить ограждения и использовать для этого частные территории, сообщает Yle. Пограничная служба страны считает, что забор на юго-востоке может появиться уже этим летом.

Ясмина Каута (Jasmina Kauta)

На юго-восточной границе Финляндии может появиться ограждение, и уже этим летом.

Матти Питкянииттю (Matti Pitkäniitty), начальник отдела международного сотрудничества Пограничной службы, говорит, что, вероятно, на некотором участке границы между Финляндией и Россией появится ограждение.

"Важно помнить, что у нас с Россией общая граница протяженностью 1340 километров. По моим подсчетам, стоило бы огородить от 100 до 250 километров", — говорит Питкянииттю.

Седьмого июля парламент Финляндии принял новый закон о работе границы. Он дает больше возможностей для ограничения движения через границу и для строительства ограждений.

Забор нужно испытать в финских условиях

Пограничная служба уже задумалась о том, строительство какого забора между Россией и Финляндией будет целесообразным.

В Финляндии приграничная территория не принадлежит государству, так что Финляндия должна обосновать необходимость строительства забора, а также подготовить постановление о том, как ущерб будет компенсироваться землевладельцам. Новый закон позволит использовать частные территории.

Следующий этап — испытание ограждения. Если экспериментальный участок ограждения будет возведен этим летом, его можно будет "испытать" в условиях осени и зимы. К забору должен быть доступ в любое время суток и при любых природных условиях.

"Это не просто забор: будут созданы системы технического контроля и специальный проход, по которому к забору можно будет быстро подойти", — рассказывает Матти Питкянииттю.

Лучше всего технически оснащена часть границы на юго-востоке Финляндии, так что ограждение вполне можно будет испытать на этом участке.

Причиной появления закона стала начавшаяся в феврале спецоперация России на Украине и то, как она повлияла на ситуацию с безопасностью Финляндии. Этот закон позволяет закрыть границу с Россией от просителей убежища, если Россия решит использовать их для оказания гибридного воздействия.

НАТО не будет патрулировать границы

С проектированием ограждения могут помочь другие страны. В начале июля на границе Польши и Белоруссии появился забор протяженностью 186 километров. "Стальная стена" высотой 5,5 метров должна предотвратить незаконные попытки попасть из Белоруссии в Польшу.

Забор закрывает больше половины границы Польши и Белоруссии. Питкянииттю подчеркивает, что само по себе ограждение не может полностью защитить от незаконного пересечения границы.

"При желании человек сможет перебраться через забор высотой больше пяти метров. Но ограждение должно дать пограничной службе Польши больше времени для реакции".

В канун Юханнуса, праздника середины лета, южную границу Испании пересекли около двух тысяч беженцев. По данным чиновников, в столкновениях беженцев и представителей Пограничной службы погибли 12 человек (по информации правозащитных организаций — 37).

Испания попросила помощи у НАТО на саммите в Мадриде в конце июня, США пообещали усилить сотрудничество с Испанией по этому вопросу.

Несмотря на то, что контроль за работой границы не входит в задачи НАТО, страны-участницы поднимают вопросы гибридного влияния на саммитах, говорит Питкянииттю.

"Это серьезные проблемы безопасности, и поэтому их обсуждают за столом переговоров НАТО. Пока альянс не приступил к действиям, и, хотя Финляндия станет членом НАТО, мы не увидим войск альянса у границ нашей страны. Границы по-прежнему будут контролировать в рамках ЕС и в соответствии с нормами Пограничной службы Финляндии".