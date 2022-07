"Вызовет радиоактивное цунами". Британцы в ужасе от суперсубмарины Путина

Российский ВМФ получает путинскую суперсубмарину

Эта российская подлодка — самая крупная субмарина, построенная за последние 30 лет, и ее мощи хватит для "уничтожения целых городов", пишет Daily Mail. Читатели таблоида в панике. "Россия сотрет всех в пепел", — уверен один из них.

— Это самая крупная подводная лодка из числа построенных за последние 30 лет; ее огневой мощи хватит для уничтожения целых городов и создания "радиоактивного цунами".

— Длина субмарины составляет почти 200 метров, а водоизмещение — 30 000 тонн.

— Лодка может нести на борту шесть торпед "Посейдон" длиной более 20 метров с ядерной боевой частью мощностью до 100 мегатонн.

— Применение торпеды вблизи береговой линии вызовет 500-метровое цунами и распространение смертельной радиации.

— Главком российского ВМФ заявил, что подводная лодка будет выполнять научно-исследовательские задачи.

— Эксперты опасаются, что с помощью этой субмарины Россия сможет устраивать диверсии, уничтожая подводные кабели при помощи специальных необитаемых дронов.

— На морской поверхности лодка была замечена в прошлом месяце. Военно-морскому флоту "Белгород" был передан вчера.

На днях российский военно-морской флот получил "подводную лодку судного дня", которая имеет на вооружении ядерные торпеды "размером со школьный автобус". Это настолько мощное оружие, что оно может вызвать "радиоактивное цунами".

Субмарина "Белгород" длиной 184 метра и водоизмещением 30 000 тонн — самая большая из числа построенных за последние 30 лет. На ней можно разместить шесть торпед "Посейдон" длиной более 20 метров с ядерной боевой частью мощностью до 100 мегатонн, о чем сообщает новостной сайт аналитического Военно-морского института США.

Такая торпеда способна создать цунами высотой до 500 метров и "опустошительное" радиоактивное заражение на большой площади подобно водородной бомбе с кобальтовой оболочкой.

Стало известно, что дальность действия "Посейдона" составляет тысячи миль.

Боевой заряд такой мощности разрушит американское побережье гигантским цунами и радиацией. Российские военные эксперты предполагают, что допущенная в 2015 году утечка информации была предупреждением США.

В мае 2020 года стало известно, что боевая нагрузка может составлять до двух мегатонн, и это позволит "уничтожать военно-морские базы противника". Субмарина может действовать на глубине свыше одного километра.

Главнокомандующий российским ВМФ Николай Тевменов (Так в тексте, фамилия главкома — Евменов. — Прим. ИноСМИ.) заявил 8 июля на церемонии передачи подводной лодки, что ее будут использовать для проведения "научно-исследовательских экспедиций".

Он сказал: "Подводная лодка „Белгород“ открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах мирового океана".

Лодка была построена в Северодвинске на кораблестроительном заводе "Севмаш". Это крупнейшее судостроительное предприятие в России. Церемония передачи субмарины штабу Северного флота состоялась 8 июля в Северодвинске.

Перед этим прошли ее первые ходовые испытания в море. Проводило их чрезвычайно секретное Главное управление глубоководных исследований. Перед этим Россия выступила с угрозами о том, что будет топить британские и американские боевые корабли в Черном море.

"8 июля 2022 года на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО ПО „Севмаш“ (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки „Белгород“", — отметило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

В январе этого года российский ВМФ заявил, что 31 июля получит "подводную лодку специального назначения с необитаемыми подводными аппаратами в ядерном оснащении". Таким образом, приемка состоялась на три недели раньше срока.

Использовать субмарину станет военно-морской флот, однако ставить ей задачи будет лично президент Владимир Путин.

Подводная лодка "Белгород" была замечена спутниками на поверхности Белого моря вместе со второй в мире по величине субмариной "Дмитрий Донской". Случилось это 26 июня, о чем сообщил военный аналитик Г. Саттон. Он окрестил "Белгород" "подводной лодкой судного дня".

Саттон сказал: "Это огромная субмарина, она намного больше всего того, что имеется на Западе, включая подводные лодки типа „Огайо“".

На своем борту лодка может нести "уникальные" необитаемые подводные аппараты, предназначенные для выполнения секретных задач, таких как перерезание подводных телефонных и интернет-кабелей. Это нанесло бы неисчислимый ущерб экономикам западных стран.

В прошлом году доктор наук Сидхарт Каушал (Sidharth Kaushal) из Объединенного королевского института оборонных исследований рассказал изданию The Mail on Sunday, что, по его мнению, группировка необитаемых подводных аппаратов может иметь стратегическое значение для президента Путина.

Доктор Каушал сказал: "Лодка „Белгород“ достаточно велика, чтобы быть кораблем-носителем небольших уникальных аппаратов, способных погружаться на большую глубину и наносить ущерб подводной инфраструктуре".

"Она хорошо оснащена для проведения диверсионных действий и тайных операций. Ее ядерные торпеды „Посейдон“ могут стать высокоэффективным средством для нанесения ударов по авианосцам в военное время. В настоящее время средств защиты от таких торпед не существует".

"„Белгород“ не будет входить в состав российского военно-морского флота. Это значит, что его тайные и агрессивные действия легко можно будет отрицать. Эта субмарина, по всей видимости, предназначена для ведения войны силами войск специального назначения, принадлежность которых будет сложно установить. Ее командование будет подчиняться напрямую политическому руководству, а не военной иерархии российского ВМФ".

Автор: Оливер Прайс (Oliver Price)

Комментарии читателей

Boris Is Brilliant

СССР был побежден благодаря силе, когда все остальное потерпело неудачу. Нам надо немедленно перевооружаться, а иначе планы России, Китая и Индии доведут нас до третьей мировой войны, которую мы проиграем.

Dave-O

В третьей мировой войне победителей не будет. Даже мы со своим маленьким ядерным арсеналом сумеем устроить всемирный хаос. Но несмотря на это, звучат заявления, что нам надо больше, чтобы сделать Россию достоянием истории. Да ей хватит пяти достаточно мощных ядерных боеприпасов, чтобы уничтожить Соединенное Королевство, и в процессе этого почти вся Северная Европа пойдет прахом.

Monsieur Paul Regret

Русские субмарины тонут или взрываются. Это просто ведра с ржавыми заклепками!

three curls

Какой же умница этот Борис! НЕТ, НАМ НЕ НУЖНО ПЕРЕВООРУЖАТЬСЯ, У НАС ЕСТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, А ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ В СЛУЧАЕ НАЧАЛА ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Makeukwokeagain

Злобная Британская империя завоевала четверть земного шара.

Psychonaut

Да у тебя бы еды на столе не было, если бы не доброта моего народа. Ты нас благодарить должен.

Liber Excogitatoris

СССР потерпел поражение из-за коммунизма. По иронии судьбы они теперь более капиталистическая страна, чем Запад, который стремительно становится марксистским. Кроме того, русским принадлежит большая часть евразийских минералов, редкоземельных металлов и сырья. В ближайшие годы по своему богатству они обгонят Европу. А в третьей мировой проиграют все, победителей там не будет. Надо быть исключительно невежественным человеком, чтобы говорить, будто мы проиграем в третьей мировой войне.

NO2ID2020

Чем больше лодка, тем больше мишень. Где эти надоедливые украинцы? Они сейчас нужны больше всего, а их нет.

Art of the Deal

Глядишь на кадры полного разрушения на Украине, видишь три миллиона украинских беженцев и понимаешь: да, конечно, Украина побеждает, а Россия проигрывает ... Это же очевидно.

Will

Надеюсь, она утонет.

ping46

Достаточно одной современной торпеды, чтобы потопить ее. Наверное, она не такая бесшумная.

Voltair

У нас есть субмарины-охотники и субмарины-убийцы, чтобы уничтожать эту ерунду!

Aber

Странно, откуда обе стороны берут неограниченные средства на оружие для уничтожения всего человечества, но в то же время совершенно не думают о населении, которое финансирует все это безумие.

Sally Upstate NY

В этой стране продолжительность жизни 58 лет.

RoloTomassi

С учетом состояния дел в мире, этого вполне достаточно.

Dimitris Karadimas

Меня удивляет людская самоуверенность. Комментаторы не обладают никакими техническими знаниями. Сам я инженер-механик и работал в Германии, строя подводные лодки. Если коротко, эта субмарина станет смертельным ударом для Восточного побережья. Один успешный пуск, и конец Нью-Йорку с пригородами. Россия еще не применяла самое мощное свое оружие на Украине.

Squirrel123 в ответ

Заткнись со своей лживой фантазией!

Dontlikebulldustв ответ

Тупица! Инженер в Германии? Ерунду несешь. Не смеши меня.

My Name Is Hidden

За ней будут постоянно охотиться. Россия не сможет воевать со всем миром. Китай и Северная Корея — исключение.

ZigCOM

Я так скажу всем комментаторам, насмехающимся здесь над русской армадой. Осторожнее, им хватит сил, чтобы превратить нас всех в пепел. Смейтесь сколько хотите, если вам от этого лучше, но русские намного опаснее, чем это признает медийный мейнстрим.

SkankHunt41

Британия правит морями. Это в наших генах. Запомни это, Влад.

Frmcomments

Россия (ладно, Советский Союз, но на самом деле это была Россия) взорвала самую мощную за всю историю водородную бомбу. Это был воздушный взрыв, и она запечатлела его на камеру. Они не такие уж и неумелые бездари.

Frmcomments

И вы сомневаетесь в их способности доставить такой же или аналогичный боезаряд к цели при помощи ракеты? Они первыми отправили на орбиту спутник, первыми отправили человека в космос, первыми посадили аппарат на Луне.