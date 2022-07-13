Войти
Вестник Мордовии

Почему вэсэушники собираются поменять советские 122-мм Д-30 на 105-мм L119

835
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

До начала специальной военной операции украинские вооруженные формирования имели на вооружении около 130 122-мм гаубиц Д-30. В настоящее время, судя по всему, большая часть этих артиллерийских орудий уже уничтожена.

Поэтому националисты очень надеются на поставки легких 105-мм гаубиц L119, находившихся в армиях Британии и Новой Зеландии.

Вес "сто девятнадцатой" - 1936 кг. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа боеприпасов, - от 11500 до 19000 метров. Скорострельность - восемь выстрелов в минуту. Расчет - семь человек.

Не исключено, что англичане поставят также и автомобильную технику, так как ВСУ понесли большие потери в ней и поэтому вынуждены мобилизовывать все больше различных гражданских грузовиков. Разумеется, будут доставлены и боеприпасы.

Сообщалось, что для освоения этой техники в Англию были откомандированы более двух сотен вэсэушников. Предполагается, что уже в августе они вернутся обратно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Новая Зеландия
Проекты
ИТ
Похожие новости
01.07.2021
TNI (США): Так ли уж важна Украина для Америки?
20.07.2020
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
17.01.2018
Военные новости: перспективы "Глобальной Британии"
22.11.2017
Мосты конфронтации
16.05.2012
НАТО обороняется от кризиса
09.07.2007
«МЕЧТАЮ ПОЛЕТАТЬ НА СУ-27»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день