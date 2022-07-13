Почему вэсэушники собираются поменять советские 122-мм Д-30 на 105-мм L119

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До начала специальной военной операции украинские вооруженные формирования имели на вооружении около 130 122-мм гаубиц Д-30. В настоящее время, судя по всему, большая часть этих артиллерийских орудий уже уничтожена.

Поэтому националисты очень надеются на поставки легких 105-мм гаубиц L119, находившихся в армиях Британии и Новой Зеландии.

Вес "сто девятнадцатой" - 1936 кг. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа боеприпасов, - от 11500 до 19000 метров. Скорострельность - восемь выстрелов в минуту. Расчет - семь человек.

Не исключено, что англичане поставят также и автомобильную технику, так как ВСУ понесли большие потери в ней и поэтому вынуждены мобилизовывать все больше различных гражданских грузовиков. Разумеется, будут доставлены и боеприпасы.

Сообщалось, что для освоения этой техники в Англию были откомандированы более двух сотен вэсэушников. Предполагается, что уже в августе они вернутся обратно.