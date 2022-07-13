Великобритания начала программу масштабной подготовки украинских военнослужащих

Как сообщило 9 июля 2022 года британское министерство обороны, в Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих, принимающих участие в новой крупномасштабной программе военной подготовки под руководством вооруженных сил Великобритании. В рамках этой программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тысяч украинских военнослужащих.

Украинские военнослужащие, проходящие подготовку по новой британской программе на объекте британской армии близ Манчестера, 07.07.2022 (с) Louis Wood / The Sun / PA

В пресс-релизе министерства обороы Великобритании говорится, что данная программа является частью неизменных обязательств Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против неспровоцированного вторжения России. Эти обязательства на сегодняшний день составляют более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в виде военной помощи и включают в том числе поставку более 5000 противотанковых комплексов NLAW и передачу реактивных систем залпового огня M270 MLRS.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, посетивший данное обучение на этой неделе, заявил:

Эта амбициозная новая учебная программа является следующим этапом поддержки Великобританией вооруженных сил Украины в их борьбе против российской агрессии.

Используя опыт британской армии мирового класса, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку украинцы защищают суверенитет своей страны и свое право выбирать свое будущее.

Около 1050 британских военнослужащих направлены для начального этапа программы, которая будет проходить на объектах министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. Каждый курс обучения продлится несколько недель и будет проводиться военнослужащими из 11-й британской бригады содействия силам безопасности.

Обучение даст новобранцам-добровольцам, практически не имеющим военного опыта, навыки, необходимые для эффективного ведения боя на передовой. Основанный на базовой подготовке британских солдат, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и правовые аспекты вооруженных конфликтов.

Британское правительство быстро закупило автоматы АК для программы обучения, и это означает, что украинские солдаты могут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой. Эти усилия были поддержаны полком Валлийской гвардии, который за 17 дней испытал более 2400 этих автоматов, чтобы убедиться, что они готовы к началу обучения украинцев.

Великобритания также безвозмедно передает обмундирование и снаряжение для поддержки украинских солдат в их обучении и возвращении в Украину. Каждому военнослужащему выдаются:

Средства индивидуальной защиты, включая защитные шлемы, бронежилеты, средства защиты глаз, наушники, средства защиты таза и индивидуальные аптечки первой помощи

Полевая форма и ботинки

Одежда для холодной и влажной погоды

Рюкзаки, вещмешки и разгрузки

Дополнительное снаряжение, необходимое для полевых условий, включая пончо, спальные мешки и шанцевый инструмент.

Великобритания имеет длительную историю поддержки украинских военнослужащих в рамках операции Orbital, в ходе которой в период с 2015 по 2022 годы было обучено 22 тысячи украинцев. Новая программа будет основываться на этом успехе и продемонстрирует неизменное лидерство Великобритании в реагировании на военные потребности Украины по мере дальнейшего хода войны.

Со стороны bmpd напомним, что новая программа подготовки украинских военнослужаших на территории Великобритании была объявлена премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время визита в Киев 17 июня. Она предусматривает подготовку 10 тысяч украинских военнослужащих по британским программам и стандартам в течении 120 дней, включая трехнедельный так называемый "боевой курс". Соответственно, в течении года планируется обучить 30 тысяч человек. Британская сторона полностью обеспечивает обучаемых, включая оснащение их обмундированием, снаряжением и экипировкой.