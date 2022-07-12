«Киев смеется над российскими ракетами «Криптон». Это не смешно»

Генерал ВВС Истрин рассказал, о чем может говорить использование ВС РФ ракет Х-31 на Украине

Истребители Су-30СМ применяют в ходе спецоперации на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31, известные на Западе под названием «Криптон». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма. «Газета.Ru» разбиралась, для каких целей российская армия применяет «Криптон».

Дальность сверхзвуковой тактической управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» Х-31 (по кодификации НАТО - AS-17 Krypton, «Криптон») составляет 60 км, а некоторых модификаций - 150 км. Таким образом, истребитель может не заходить в зону поражения средств ПВО противника.

По данным ТАСС, такие ракеты были применены истребителями морской авиации Черноморского флота Су-30СМ. Не исключено, отмечает агентство, что их также используют истребители Су-35С. Данная ракета является универсальной и может применяться как по надводным кораблям, так и наземным целям.

«Ракета Х-31 достаточно хорошо известна и стоит на вооружении российской авиации более тридцати лет. И если ранее ее потенциал был известен лишь очень теоретически, по заявленным заводским характеристикам, которые подразумевают скорость в два Маха и высокую маневренную возможность для преодоления систем ПВО, то сейчас «Криптон», как назвали ее американцы, продемонстрировала реальные возможности в высокоточном поражении наземных целей», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт добавил, что одна из главных особенностей Х-31 заключается в том, что она оснащена комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Более того - это первая в мире ракета с таким двигателем.

«Это дает ей возможность выходить на сверхзвуковую скорость и маневрировать на предельно малых высотах, обходя средства ПВО противника. Это требует достаточно большого запаса топлива при запуске и основном маршруте полета, но их хватает, чтобы гарантированно вывести ракету на цель и обойти радиоэлектронное противодействие»,

- резюмировал Шурыгин.

Боевая часть ракеты Х-31 относительно невелика, но этого достаточно, чтобы вывести из строя РЛС противника. В противокорабельном варианте Х-31 с более мощным зарядом способна вывести из строя корабль типа корвет или фрегат, а при массированном обстреле ликвидировать эсминец.

«В реальности любая ракета, кроме систем ПВО, может применяться как по морским, так и наземным целям. Главное, чтобы цель была в прицеле и заложены точные координаты ее поражения. В применении ракеты Х-31 вообще нет никаких проблем, она авиационного базирования и доставляется к месту пуска в любой район. Здесь, скорее, важны дальность до цели и безопасность экипажа самолета. Можно предположить, что использовался комбинированный вариант атаки, когда первым ударом выводятся из строя системы РЛС, а последующим, при приближении, наносится поражение объектам военной инфраструктуры. Уничтожение РЛС - задача как раз для Х-31. Ее «узкая» специализация», - сообщил «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Главный эффект - из-за работы на сверхнизких высотах ракету практически невозможно перехватить при пуске с авиационного носителя. Она «падает» с самолета и атакует, прижавшись к земле», - отмечает генерал-майор ВВС в отставке Дмитрий Истрин.

Генерал напомнил, что ранее в открытых источниках утверждалось, что противорадиолокационная ракета Х-31, запущенная с истребителя Су-34, поразила грузинскую РЛС в районе города Гори в 2008 году. После этого о «Криптоне» было известно лишь во время ее использования по надводным целям в ходе военно-морских учений.

«Украинская сторона выдвигает предположение, что у ВС РФ заканчиваются боеприпасы и, мол, поэтому армия России задействует в спецоперации противокорабельные ракеты. В Киеве смеются над российскими ракетами «Криптон». Это не смешно - и вот почему. Запасов «Калибров», «Кинжалов», «Авангардов» в арсенале ВС РФ предостаточно. Применение же ракет Х-31 обусловлено точечным поражений целей в непосредственной близости от линии соприкосновения с противником, когда надо ломать тактическую ПВО и ПРО. Это просто свидетельство скорого наступления, на мой взгляд. Посмотрим, так это или нет», - заключил генерал.

Виктор Сокирко