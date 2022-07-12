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Военное обозрение

Зеленский назвал обещанную Нидерландами военную помощь «неприятным сюрпризом» для российской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды поставят Украине современное тяжелое вооружение, об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, посетивший Украину с официальным визитом. В Киеве заявляют, что речь может идти о дополнительных поставках самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники.

Нидерландский премьер посетил Киев и провел встречу с Зеленским. На совместной пресс-конференции Марк Рютте заявил, что Нидерланды продолжат поставлять военную помощь Украине, в том числе и тяжелое вооружение. По словам Рютте, в Европе не ожидали, что война на Украине продлится так долго, в Брюсселе надеялись победить Россию гораздо быстрее.

Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, бронетехнику и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же самое

- заявил премьер-министр, добавив, что Нидерланды будут поддерживать Украину и в будущем.

Довольный Зеленский уже заявил, что обещанная Нидерландами помощь станет "неприятным сюрпризом" для России, но называть планируемое к поставкам вооружение отказался.

Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам

- добавил он.

Отметим, что Нидерланды поставили на Украину пять 155-мм САУ PzH 2000 и обещали в ближайшее время поставить еще три аналогичные самоходки. До этого тяжелое вооружение из этой страны Киеву не поступало, поставки ограничивались военным снаряжением, в основном защитными бронежилетами, шлемами, различным оборудованием, а также снайперскими винтовками с необходимыми боеприпасами. Какой "неприятный сюрприз" могут подготовить в Амстердаме, не совсем понятно, Нидерланды не являются страной с большой и хорошо вооруженной армией, большинство вооружения страна закупает у своих партнеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
PzH 2000
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