Человеческий фактор поставил под угрозу индустрию производства чипов

В отрасли большая нехватка кадров

Исполнительный вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о дефиците в США инженеров-электроников, что может привести в ближайшем будущем к невозможности управлять строящимися заводами по производству чипов.

Отмечается, что только одной Intel вскоре потребуется около 6 тысяч инженеров в США и 3 тысячи инженеров в Германии для трех строящихся заводов. При этом новые полупроводниковые фабрики строят также Samsung, TSMC и GlobalFoundries.

По данным The Register, спад интереса к профессии инженера-электроника связан с более высокими зарплатами в программировании. В результате обучение азам проектировки чипов предпочитает лишь малая часть студентов. Издание констатировало, что о работе в компаниях Apple, Microsoft или Google мечтают чаще, чем в Intel или GlobalFoundries.

Источники, знакомые с ситуацией, заключили, что без роста числа специалистов в ближайшие годы отрасль умрет сама по себе. По их оценкам, в других странах ситуация с инженерами обстоит так же плачевно.