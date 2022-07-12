«Адмиралтейские верфи» завершили контрольный этап ходовых испытаний платформы «Северный полюс»

«Адмиралтейские верфи» (входят в состав ОСК) завершили контрольный этап заводских ходовых испытаний ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»

Производственное мероприятие прошло в акватории Финского залива с 30 июня по 6 июля. Специалисты предприятия произвели наладку авторулевого и научного оборудования судна. Кроме того, участники сдаточной команды выполнили комплекс работ по посадке и приёму вертолёта МИ-8, проверке работоспособности свето-технических огней вертолетной площадки и радиосвязи с вертолетом.

Также коллектив произвел замеры шумов бытовых и общественных помещений, общей вибрации и вибрации механизмов, крутильных колебаний основных агрегатов; выполнил работы по тяговым усилиям согласно программе ходовых испытаний.

После возвращения ЛСП «Северный полюс» к причальной стенке предприятия, «Адмиралтейские верфи» начнут ее подготовку к передаче заказчику, далее судно войдет в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и выйдет в первый научный поход в высокие широты. Как отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, во время своего визита на верфи 29 июня текущего года, «эта экспедиция для нашей страны исключительно важна – платформа будет выполнять самые ответственные задачи по социально-экономическому развитию нашей арктической зоны».

Контракт на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года. Строительство заказа проходит в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктического региона Российской Федерации.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%.

Основные тактико-технические характеристики ЛСП: длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; прочность корпуса - Arc8; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет; экипаж - 14 человек; научный персонал - 34 человека. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

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