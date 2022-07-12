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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Завод «Красное Сормово» передал ГТЛК сухогруз «Сергей Волков»

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Судно проекта RSD59 «Сергей Волков»
Судно проекта RSD59 «Сергей Волков».
Источник изображения: ОСК

ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) передал АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) судно проекта RSD59 «Сергей Волков». Компании подписали двухсторонние акты приема-передачи судна в серии из одиннадцати сухогрузов, которые предприятие строит по заказу АО «ГТЛК».

Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

По словам генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаила Першина, переданное судно успешно прошло швартовные и ходовые испытания в акватории Волги.

«Сухогруз получил имя нижегородского судостроителя Сергея Волкова. Мы благодарны заказчику за поддержку нашей инициативы. Сергей Волков всю жизнь проработал на заводе «Красное Сормово» и внес большой вклад в создание подводного флота России и уникальных гражданских судов - морских грузопассажирских дизель-электрических паромов, которые предназначены в том числе для перевозки железнодорожных вагонов», - отметил Михаил Першин.

«Лучшая память для корабела – это его имя на борту судна. Отрадно, что традиция присвоения имен выдающихся нижегородских судостроителей продолжается», - подчеркнул генеральный директор завода.

Всего со стапеля завода «Красное Сормово» сошли 30 теплоходов проекта RSD59. На сегодня завод стал лидером по количеству построенных сухогрузов этого типа среди отечественных судостроительных предприятий.

Завод «Красное Сормово» благодаря реализации программы повышения производительности труда сократил сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев с момента резки металла до передачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди судостроительных предприятий России.

Нижний Новгород © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Красное Сормово
ОСК
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