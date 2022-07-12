Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 17-й бригаде армейской авиации почетное наименование "гвардейская", — говорится в тексте.

Аналогичным указом почетное наименование глава государства присвоил также второй отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.

Пятого июля гвардейским стал 80-й танковый Краснознаменный полк, а 10 июня — базирующаяся в Муроме 28-я понтонно-мостовая бригада.