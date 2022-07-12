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ЦАМТО

Elbit Systems готовится поставить первую партию ББМ "Гуарани" СВ Филиппин

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Испытания БТР «Гуарани»
Испытания БТР «Гуарани».
Источник изображения: Exercito Brasileiro

ЦАМТО, 11 июля. Elbit Systems получила от Iveco Latin America первые пять ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6х6 для интеграции оборудования в рамках контракта на поставку бронемашин данного типа Сухопутным войскам Филиппин.

Как сообщает DA-REAL Military Channel, первые две ББМ "Гуарани" будут доставлены на Филиппины в ближайшее время. Ресурс отмечает, что пока неизвестно, будет ли осуществляться еще какая-либо интеграция оборудования под местные требования на территории Филиппин.

Как сообщал ЦАМТО, осенью 2020 года израильская компания была выбрана победителем тендеров на поставку легких танков и колесных бронетранспортеров для Сухопутных войск Филиппин.

В начале февраля 2021 года Elbit Systems подтвердила информацию о заключении контракта на поставку бронетранспортеров VBTP с колесной формулой 6x6. Стоимость заказа составила 47 млн. долл. Согласно контракту, заказчику будут поставлены 28 бронетранспортеров "Гуарани" с колесной формулой 6x6.

Контракт рассчитан на трехлетний период. Выступающая в качестве генерального подрядчика Elbit Systems в рамках контракта должна поставить БТР VBTP с колесной формулой 6x6, которые были разработаны Iveco Defense Vehicles совместно с СВ Бразилии, с установкой ряда систем израильского производства.

Бронемашины будут оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения, который может комплектоваться 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Все 28 бронемашин получат разработанные Elbit Systems радиостанции E-LynX и систему боевого управления Torch-X.

При выборе победителя тендера определяющими критериями стали: низкая стоимость приобретения VBTP "Гуарани" с колесной формулой 6х6, продолжающееся серийное производство данных ББМ на предприятии в Сете Лагоас (Бразилия), возможность оснащения различными системами связи и боевого управления для унификации с имеющейся и закупаемой техникой.

Поскольку СВ Филиппин первоначально в 2017 году намеревались приобрести 144 легких танка и 114 колесных БТР, в перспективе возможны закупки дополнительных партий бронетехники в рамках 3-го этапа "Программы модернизации ВС Филиппин" (2023-2027 гг.).

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Страны
Бразилия
США
Филиппины
Компании
Elbit Systems
Iveco
Проекты
2020-й год
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