Американцы верят, что у них есть интересы на Украине. Напрасно

США не имеют на Украине ключевых национальных интересов

Американцам можно простить их убеждение, будто Украина имеет особое значение во внешней политике США. Это не так, пишет TNI. На самом деле жители страны должны сосредоточить время, усилия и ресурсы на внутренних проблемах – разногласиях и дезинтеграции.

Уильям Ругер (William Ruger)

Кто-то должен же сказать это слух: конфликт на Украине напрямую не затрагивает ни ключевых национальных интересов США, ни геополитического ландшафта для их продвижения. К лучшему или к худшему, но на будущее внешней политики США этот вывод никак не повлияет. Конфликт, безусловно, берет нас за живое, – но это не повод отказываться от давно назревших перемен в нашей глобальной стратегии ради долгосрочного успеха (вроде недавнего вывода войск из Афганистана). Помимо прочего, мы должны переключиться на Китай как на ключевого стратегического соперника, размежеваться с Европой и Ближним Востоком и вместо показного альтруизма за границей заняться внутренним обновлением.

И все же из конфликта можно извлечь важные уроки для будущей внешней политики США, особенно что касается равновесия между наступлением и обороной и раскрытых возможностей России в сфере обычных вооружений. Но выводы будут совсем не те, что вы услышите от внешнеполитического истеблишмента, который, чтобы ни случилось – успех или и провал – будет с новой силой выступать за статус-кво и господствующий порядок.

Орел – я выиграл, решка – вы проиграли.

Но простым американцам можно простить их ошибочное убеждение, будто Украина занимает стержневое место во внешней политике США. С развитием боевых действий им постоянно показывают карту Украины, где красным цветом отмечено продвижение российских войск. Наслушавшись "ястребов" с их комментариями, они забеспокоились, уж не выйдет ли Россия к западным рубежам. Ежедневно их пичкают драматическими роликами с полей сражений самого разрушительного конфликта в Европе со времен Второй мировой, причем одни высвечивают жестокость русских солдат, а другие – героизм украинских патриотов.

Но если вас беспокоят события на Украине, можете быть уверены: для США они значат гораздо меньше, чем может показаться, особенно если слушать лишь пошаговые комментарии вашингтонских мандаринов, которые внушают американцам, что те должны делать больше, но при этом не берут в расчет ни вытекающие из этого риски, ни полное отсутствие жизненно важных интересов. К счастью, основ мира, на которых стоит безопасность Америки и наше неизменное процветание, конфликт практически не коснулся.

Во-первых, у США по-прежнему самые боеспособные в мире силы, обычные и ядерные, которые гарантируют нашу территориальную целостность. Мир становится менее однополярным, однако наши вооруженные силы по-прежнему превосходят на голову другие страны – особенно по своим логистическим возможностям. Мы далеки от других центров силы, будь то Пекин или Москва, и поддерживаем дружеские отношения со своими слабыми соседями. По-прежнему важны Атлантический и Тихоокеанский рвы: они обеспечивают нам преимущество перед соперниками в тысячу километров. Кроме того, расстановке сил в Евразии, вечном поводе для тревоги американцев, ничего не грозит: наоборот, конфликт сместил равновесие в пользу США и их союзников по НАТО. Единственный потенциальный вызов сложившемуся балансу – это Китай. И еще один урок, что мы можем извлечь из этого конфликта, заключается в том, что равновесие между нападением и защитой благоприятствует обороняющейся стороне, поэтому осуществить агрессию во имя евразийского господства будет труднее. Эти факторы должны помочь США обрести уверенность насчет событий, которые, безусловно, тревожат страны менее могущественные и удачливые.

Российские боевые действия не отменяют того факта, что наши западноевропейские союзники намного богаче и населеннее России и могут легко выставить мощные армии для сдерживания и защиты, даже если Москва поглотит Украину целиком. Конфликт не отменяет того факта, что Россия – страна со средней экономикой, которая ближе к Испании и Италии, чем к США, Китаю или даже Германии, которым по силам преобразовать экономическую мощь в военную мощь. Напомним, что Запад выиграл холодную войну даже при том, что в состав Советского Союза входила Украина и другие страны. Теперь же, после того, сколь плачевно себя показали российские вооруженные силы против более слабого соседа, видеть в России хоть какую-то угрозу нашей родине или нашим союзникам по НАТО и вовсе нелепо.

Единственная реальная опасность для наших постоянных интересов заключается в том, что наше вмешательство грозит нам эскалацией с Россией, которая ведет к прямой конфронтации – вплоть до ядерной. Риск можно понимать как "последствия, помноженные на вероятность". Последствия эскалации могут означать ядерную войну, и даже самое незначительное увеличение вероятности не заслуживает легкомысленного отношения. Серьезные риски и тот факт, что Украина не имеет жизненно важного значения для безопасности или процветания США, объясняют, почему администрация Байдена действует осторожнее, чем хотелось бы многим сторонникам американского верховенства. Но последние, как и те, кто в свое время безответственно подписал письмо в поддержку бесполетной зоны, не имеют никаких полномочий и опрометчиво считают, что интересы Украины – повод рисковать нашими собственными. Экономическая и военная слабость России не отменяет наличия у нее ядерного оружия. Вот почему США следует проявить осторожность и трезво реагировать на жестокость России и успехи Украины на полях сражений, а не хмелеть от нахлынувших эмоций. Все было бы иначе, будь Украина Канадой, Великобританией или Японией – их важность для нашей безопасности и процветания несоизмеримо больше. Но сколько ни вывесь жовто-блакитных флагов, геостратегические и геоэкономические реалии Украины не изменятся.

В некоторых внешнеполитических кругах прагматический подход не в фаворе. Но реалисты стремятся воплотить в жизнь интересы простых американцев, которым приходится расплачиваться за наши внешнеполитические решения, а не заискивают перед элитами, которым не только ничего не грозит, но все наши риски, агрессия и идеализм даже на руку.

Таким образом, внешняя политика США должна двигаться в том же направлении, что и до начала боевых действий на Украине: к большему реализму в международных делах и сдержанности в применении военной силы. Мы должны по возможности не брать новых обязательств и увещевать союзников самим заняться своей безопасностью. Мы должны крепить флот и настойчивее отстаивать свои законные экономические интересы.

Иначе, пока мы завязнем за границей, наш дом сгорит. Американское общество нездорово. Мы должны сосредоточить свое время, усилия и ресурсы на внутренних проблемах – разногласиях и дезинтеграции. Американцы страдают от роста преступности, невиданного и гибельного раскола и несостоятельности государственных институтов. По нашей культуре ударила пагубная политкорректность в сочетании с меритократией. Инфляция незаслуженно карает вкладчиков и сокращает доходы тех, кто меньше всего может себе это позволить. И хотя американская экономика чудесным образом создает богатства, нужно быть поистине Поллианной, чтобы не волноваться о бесконтрольном превышении расходов над доходами, опасном уровне долга и склерозе надзорных органов. Однако на фоне этого всего Конгресс только что утвердил дополнительную поддержку Украины в размере 40 миллиардов долларов – против проголосовали лишь одиннадцать сенаторов, причем все до единого республиканцы.

И разве кто-то усомниться, что Украину ждут новые дотации? В Конгрессе, на Кей-стрит (улица Вашингтона, округ Колумбия, известная как центр лоббистов и правозащитных групп, – прим. перев.) и во многочисленных аналитических центрах, существующих на зарубежные деньги, засела своего рода преторианская гвардия, которая продавливает масштабные шаги по восстановлению Украины. Задавайте ей неудобные вопросы на свой страх и риск.

Уильям Ругер — президент Американского института экономических исследований. Ветеран войны в Афганистане, кандидатом президента Дональда Трампа на пост посла в Афганистане.