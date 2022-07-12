ВМС США завершают подготовку фрегата класса "Оливер Хазард Перри" к передаче Бахрейну

ЦАМТО, 11 июля. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США (NAVSEA) совместно с другими службами осуществляет переоборудование фрегата (FFG-49) "Роберт Дж.Брэдли" класса "Оливер Хазард Перри" для его передачи в рамках программы "Иностранные военные продажи" ВМС Бахрейна.

Недавно к структурам, участвующим в проекте, присоединились специалисты службы обслуживания вооружений командования систем снабжения ВМС США (NAVSUP WSS). Они отвечают за приобретение различного оборудования, в т.ч. нестандартного, в соответствии с требования ВМС Бахрейна.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" переоборудованного фрегата (FFG-49) "Роберт Дж.Брэдли" класса "Оливер Хазард Перри". Полная стоимость продажи может составить 150 млн. долл.

Ранее правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о возможности модернизации и поставки снятого с вооружения в 2014 году фрегата (FFG-49) "Роберт Дж.Брэдли" класса "Оливер Хазард Перри". Пакет продажи также предполагает поставку запасных частей, услуг поддержки, обучения, технической документации и других соответствующих элементов логистики.

Процедура восстановления корабля и установленных на борту систем продолжается уже несколько лет. Работы ведутся на судоремонтном предприятии в Чарльстоне.