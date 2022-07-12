Войти
Известия.ru

Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

1198
0
+2
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом в понедельник, 11 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ)», — сказал он.

Также истребитель Су-35с сбил украинский самолет Миг-29.

Кроме того, ВКС РФ за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистическое формирование «Кракен» в районе Харьковка.

Помимо этого Конашенков рассказал, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Град РСЗО
Су-25
Су-35С
Компании
M777
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
12.07.2022
Крылья из Советов: откуда на Украину поступают боевые самолеты
29.06.2022
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
20.06.2022
Пятый элемент: на Украине начали действовать истребители Су-57
17.06.2022
Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
03.06.2022
Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
25.05.2022
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 22:56
  • 13
Спецоперация до победного конца
  • 12.07 20:23
  • 29048
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 14:57
  • 0
Типичный пример подчинения истории потребностям современной политики
  • 12.07 13:27
  • 226
Космонавтика Илона Маска
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен