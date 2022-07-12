Войти
ЦАМТО

ВС Марокко планируют покупку китайских БЛА "Винг Лунг-2"

919
0
0
Сброс контейнера с обеспечением с беспилотника Wing Loong
Сброс контейнера с обеспечением с беспилотника Wing Loong.
Источник изображения: CCTV

ЦАМТО, 11 июля. По информации неофициальных источников, Марокко ведет переговоры с Китаем по поставке вооруженных БЛА "Винг Лунг-2" для замены в перспективе состоящих на вооружении ВВС "Винг Лунг-1", переданных из состава ВС ОАЭ.

Как сообщает Defensa.com, в 2020 году ОАЭ безвозмездно передали ВС Марокко четыре БЛА "Винг Лунг-1", которые позволили сформировать ядро первой эскадрильи вооруженных БЛА в составе ВВС Марокко. Они, в частности, активно применялись для нанесения авиаударов по формированиям национально-освободительного движения "Фронт ПОЛИСАРИО", борющегося за независимость Западной Сахары.

Как предполагается, несмотря на то, что ВС Марокко подписали контракт на поставку 36 разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2" и уже получили около 25 аппаратов, они намерены сохранить диверсификацию поставщиков ВиВТ для ВС страны.

"Винг Лунг-2" представляет собой улучшенную версию БЛА "Винг Лунг-1" и относится к классу MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила концепцию "Винг Лунг-2" на выставке Aviation Expo China в Пекине в сентябре 2015 года, а прототип БЛА был впервые представлен публике в рамах авиасалона Airshow China в Чжухае в ноябре 2016 года. Летные испытания "Винг Лунг-2" начались в марте 2017 года.

"Винг Лунг-2" отличается от "Винг Лунг-1" улучшенной аэродинамической конструкцией, усовершенствованным планером, модернизированными бортовыми системами, может нести больше полезной нагрузки и выполнять полеты на большую дальность.

Максимальная взлетная масса БЛА – 4200 кг, максимальная продолжительность полета – около 32 ч, максимальная скорость – 370 км/ч. C максимальной внешней нагрузкой 480 кг БЛА может выполнять полет в течение 20 часов. Дальность применения БЛА в зоне прямой видимости составляет 200 км, но может быть увеличена до 2000 км при использовании канала спутниковой связи (SATCOM).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Марокко
ОАЭ
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
13.10.2021
Луч на все случаи
02.09.2020
«Оборонка» обороне
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
19.11.2019
Фрагменты выставочной экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019
13.09.2012
Глобальный Eurocopter
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 22:56
  • 13
Спецоперация до победного конца
  • 12.07 20:23
  • 29048
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 14:57
  • 0
Типичный пример подчинения истории потребностям современной политики
  • 12.07 13:27
  • 226
Космонавтика Илона Маска
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен