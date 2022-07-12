ВС Марокко планируют покупку китайских БЛА "Винг Лунг-2"

ЦАМТО, 11 июля. По информации неофициальных источников, Марокко ведет переговоры с Китаем по поставке вооруженных БЛА "Винг Лунг-2" для замены в перспективе состоящих на вооружении ВВС "Винг Лунг-1", переданных из состава ВС ОАЭ.

Как сообщает Defensa.com, в 2020 году ОАЭ безвозмездно передали ВС Марокко четыре БЛА "Винг Лунг-1", которые позволили сформировать ядро первой эскадрильи вооруженных БЛА в составе ВВС Марокко. Они, в частности, активно применялись для нанесения авиаударов по формированиям национально-освободительного движения "Фронт ПОЛИСАРИО", борющегося за независимость Западной Сахары.

Как предполагается, несмотря на то, что ВС Марокко подписали контракт на поставку 36 разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2" и уже получили около 25 аппаратов, они намерены сохранить диверсификацию поставщиков ВиВТ для ВС страны.

"Винг Лунг-2" представляет собой улучшенную версию БЛА "Винг Лунг-1" и относится к классу MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила концепцию "Винг Лунг-2" на выставке Aviation Expo China в Пекине в сентябре 2015 года, а прототип БЛА был впервые представлен публике в рамах авиасалона Airshow China в Чжухае в ноябре 2016 года. Летные испытания "Винг Лунг-2" начались в марте 2017 года.

"Винг Лунг-2" отличается от "Винг Лунг-1" улучшенной аэродинамической конструкцией, усовершенствованным планером, модернизированными бортовыми системами, может нести больше полезной нагрузки и выполнять полеты на большую дальность.

Максимальная взлетная масса БЛА – 4200 кг, максимальная продолжительность полета – около 32 ч, максимальная скорость – 370 км/ч. C максимальной внешней нагрузкой 480 кг БЛА может выполнять полет в течение 20 часов. Дальность применения БЛА в зоне прямой видимости составляет 200 км, но может быть увеличена до 2000 км при использовании канала спутниковой связи (SATCOM).