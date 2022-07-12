Первый самостоятельно построенный индийский авианосец INS Vikrant завершил четвёртый этап ходовых испытаний

Источник изображения: topwar.ru

Будущий флагман одного из флотов ВМС Индии авианосец INS Vikrant завершил очередной этап ходовых испытаний, уже четвертый по счету. Об этом сообщает индийская пресса со ссылкой на командование ВМС Индии.

Авианосец вернулся с очередного выхода в море, в рамках которого состоялось испытание большинства бортовых систем корабля, включая комплекс авиационных средств. Как заявили индийские военные, INS Vikrant совершит еще один выход в море, видимо контрольный, после чего его начнут готовить к передаче в состав флота. Предварительно, выход в море состоится в конце июля, передача авианосца - в августе.

Ходовые испытания первого самостоятельного построенного Индией авианосца начались почти год назад, корабль самостоятельно вышел в море в начале августа 2021 года. Второй этап испытаний прошел в октябре, третий - в январе этого года.

По планам ВМС Индии, озвученным в прошлом году, авианосец отправится в Вишакхапатнам на восточном побережье, где войдет в подчинение Восточного военно-морского командования ВМС Индии.

Водоизмещение – 37 500 тонн, длина корпуса – 262 метра, ширина – 62 метра. Установлены четыре газотурбины LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 000 л.с.). Скорость - до 28 узлов. Дальность плавания –7500 морских миль. Экипаж – 1560 человек. Вооружение составляют четыре итальянских 76-мм арткомплекса, две установки вертикального пуска ЗУР "Барак-1" и "Барак-8" израильского производства, российские зенитные арткомплексы AK-630. Авианосец может нести на своём борту 26 истребителей и 10 вертолётов. Основу авиакрыла составят или французские Rafale-M, или американские F/А-18E Super Hornet. Окончательное решение о выборе палубного истребителя обещают принять в ближайшее время.