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Умер первый в мире водитель луноходов

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Пункт управления "Луноходом-1", ноябрь 1970 года. Слева направо: командир экипажа И. Фёдоров, оператор Н. Козлитин, водитель лунохода В. Довгань.
Пункт управления "Луноходом-1", ноябрь 1970 года. Слева направо: командир экипажа И. Фёдоров, оператор Н. Козлитин, водитель лунохода В. Довгань.
Источник изображения: kik-sssr.ru

В Москве умер советский и российский пилот, ученый и первый в мире водитель луноходов Вячеслав Георгиевич Довгань. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Как уточняется, известному специалисту было 84 года. В 1970-х годах он принимал активное участие в управлении советскими «Луноходом-1» и «Луноходом-2» на поверхности естественного спутника Земли. Позднее работал в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, а затем — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Министерства обороны СССР. Вячеслав Довгань был награжден орденом Ленина и «Знаком Почета» в советские времена, а в современной России — орденом Почета.

В июне 2022 года сообщалось о гибели советского летчика-космонавта Валерия Рюмина на 83-м году жизни. Он совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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