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ЦАМТО

Новая радиостанция поступила в объединение ВВС и ПВО ВВО

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Связисты за работой. Фото с сайта www.mil.ru
Связисты за работой. Фото с сайта www.mil.ru.

ЦАМТО, 11 июля. В воинскую часть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае, в рамках ГОЗ поступила новая радиостанция. Военнослужащие уже ввели в эксплуатацию новое оборудование.

Операторы автоматизированных рабочих мест Р-176-1А обеспечивают радиосвязь в полевых и стационарных условиях на дальние расстояния с учетом требуемых задач.

Фургон с размещенной в нем аппаратурой располагается на базе автомобиля КамАЗ- 5350.

Радиостанция предназначена для обеспечения радиосвязью пунктов управления соединений с вышестоящими пунктами при использовании как в составе радиоцентров полевых узлов связи, так и автономно на стоянке и в движении, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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