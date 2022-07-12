Войти
ЦАМТО

Генерал Макконвилл: США модернизируют артиллерию по итогам российской спецоперации на Украине

931
0
-1
Джеймс Макконвилл
Джеймс Макконвилл.
Источник изображения: www.armytimes.com

ЦАМТО, 11 июля. Оценивая ход проведения российской спецоперации на Украине, американское военное командование убедилось, что выбрало правильные приоритеты модернизации армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил Defense News начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл.

Военачальник напомнил, что США решили сделать акцент на развитии высокоточной артиллерии. В частности, на ракетах Precision Strike Missile (PrSM), Mid-Range Capability (MRC) и артиллерийских системах Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

"Речь идет о высокоточном оружии очень большого радиуса действия, и это подтверждает наше стремление разрабатывать подобные средства", – сказал генерал.

Как отмечает агентство, несколько лет назад в США создали командование, которое занялось разработкой и развертыванием средств по шести основным направлениям модернизации: высокоточное оружие дальнего действия, боевые машины следующего поколения, самолеты вертикального взлета, "Сеть", ПРО и ПВО, предотвращение потерь личного состава. Также армия сосредоточилась на борьбе с беспилотниками.

Д.Макконвилл признал, что американская артиллерия оказалась мишенью российских беспилотников, и отметил, что США необходимы бронированные боевые машины. Также генерал заявил, что в США работают над улучшением характеристик вертолетов и самолетов. В частности, идет работа над штурмовиком дальнего радиуса действия и новом ударно-разведывательным летательным аппаратом.

Помимо прочего, военачальник рассказал о важности автоматизированных систем связи и заявил о необходимости совершенствования средств ПВО и ПРО, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.04.2022
На что способна Украина с новой военной помощью Запада
29.11.2021
Мечты об объединенной тюркской армии
24.11.2021
Le Figaro (Франция): опасная эскалация на Украине
16.08.2016
Эксперт: во многих военных областях Россия превосходит страны НАТО
13.03.2015
Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
28.08.2013
Летчик-испытатель: Як-130 должен побеждать не броней, а интеллектом
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 22:56
  • 13
Спецоперация до победного конца
  • 12.07 20:23
  • 29048
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 14:57
  • 0
Типичный пример подчинения истории потребностям современной политики
  • 12.07 13:27
  • 226
Космонавтика Илона Маска
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен