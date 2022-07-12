Генерал Макконвилл: США модернизируют артиллерию по итогам российской спецоперации на Украине

ЦАМТО, 11 июля. Оценивая ход проведения российской спецоперации на Украине, американское военное командование убедилось, что выбрало правильные приоритеты модернизации армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил Defense News начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл.

Военачальник напомнил, что США решили сделать акцент на развитии высокоточной артиллерии. В частности, на ракетах Precision Strike Missile (PrSM), Mid-Range Capability (MRC) и артиллерийских системах Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

"Речь идет о высокоточном оружии очень большого радиуса действия, и это подтверждает наше стремление разрабатывать подобные средства", – сказал генерал.

Как отмечает агентство, несколько лет назад в США создали командование, которое занялось разработкой и развертыванием средств по шести основным направлениям модернизации: высокоточное оружие дальнего действия, боевые машины следующего поколения, самолеты вертикального взлета, "Сеть", ПРО и ПВО, предотвращение потерь личного состава. Также армия сосредоточилась на борьбе с беспилотниками.

Д.Макконвилл признал, что американская артиллерия оказалась мишенью российских беспилотников, и отметил, что США необходимы бронированные боевые машины. Также генерал заявил, что в США работают над улучшением характеристик вертолетов и самолетов. В частности, идет работа над штурмовиком дальнего радиуса действия и новом ударно-разведывательным летательным аппаратом.

Помимо прочего, военачальник рассказал о важности автоматизированных систем связи и заявил о необходимости совершенствования средств ПВО и ПРО, отмечает агентство.